Mientras muchos deberán esperar hasta agosto para volver a disfrutar de un feriado nacional, un grupo de trabajadores podrá despedir julio con un descanso extra.

El viernes 31 de julio fue declarado jornada no laborable en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires por celebraciones locales, lo que permitirá conformar un fin de semana largo de tres días para quienes estén alcanzados por la medida.

Como ocurre con este tipo de feriados locales, la medida impactará principalmente en la administración pública, aunque el sector privado podrá adherir según la decisión de cada empleador.

Quiénes tendrán feriado el viernes 31 de julio

El viernes 31 de julio será feriado local en los partidos bonaerenses de Junín y Saladillo, además de la localidad de Los Indios, perteneciente a Rojas.

La medida alcanza únicamente a esas jurisdicciones, por lo que ciertos trabajadores y residentes de esos distritos podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el viernes hasta el domingo.

En cambio, en el resto del país no habrá feriado . La jornada del 31 de julio será laborable y las actividades se desarrollarán con normalidad.

Fin de semana largo confirmado: quiénes tendrán feriado el viernes 31 de julio y qué estará cerrado Gemini.

¿Por qué se decretó feriado?

Cada uno de los distritos conmemorará una fecha significativa de su calendario local.

En Saladillo y en la localidad de Los Indios (partido de Rojas), el feriado fue dispuesto para celebrar un nuevo aniversario fundacional, una fecha que suele estar acompañada por actos oficiales y distintas actividades organizadas por las autoridades locales.

En el caso del partido de Junín, el asueto corresponde a la celebración de sus fiestas patronales, una de las conmemoraciones más tradicionales del distrito, que reúne actividades religiosas, culturales y recreativas.

¿Qué estará cerrado y quiénes no trabajarán durante el feriado local?

Al tratarse de un feriado de alcance local, la medida solo regirá en los partidos de Junín y Saladillo, y en la localidad de Los Indios (partido de Rojas).

Durante esa jornada, los empleados de la administración pública municipal no deberán prestar servicios y las dependencias comunales permanecerán cerradas, salvo aquellas que funcionen con guardias esenciales.

En cuanto al sector privado, la aplicación del feriado dependerá de cada actividad y de la normativa vigente .

Además, es posible que bancos, oficinas públicas, centros de atención municipales y algunos comercios modifiquen sus horarios o permanezcan cerrados, mientras que los servicios esenciales, como hospitales, emergencias, seguridad y recolección de residuos (según disponga cada municipio), continuarán funcionando con normalidad o mediante guardias.