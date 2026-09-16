Decretaron un nuevo feriado el viernes 18 de septiembre y miles de personas contarán con un fin de semana largo de tres días consecutivos, ideal para descansar o realizar una escapada turística hacia algún punto del país.

Además, la jornada no laborable se juntará con el Día de la Primavera, que se conmemora cada 21 de septiembre. Dicha fecha, tampoco se dictará clases en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires por el Día del Estudiante.

Por qué es feriado el viernes 18 de septiembre

El viernes 18 de septiembre será una jornada no laborable para diferentes regiones de la Provincia de Buenos Aires. En esta ocasión, no se trata de un feriado de alcance nacional, sino local.

Según el calendario oficial, se declaró asueto en la localidad de Loma Verde, partido de General Paz, y en Miramar, perteneciente el municipio de General Alvarado, en conmemoración a su aniversario fundacional.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Quiénes tendrán feriado el viernes 18 de septiembre

Será feriado para los habitantes de dichos partidos bonaerenses. En este marco, no deberán presentarse a trabajar quienes ejerzan en la administración pública o en algún establecimiento del Banco Provincia.

Además, no se dictarán clases en las escuelas estatales. Quienes trabajen en el sector privado, dependerá de su empleador si deben o no cumplir con las horas.

Qué feriados hay confirmados para el resto del año

De cara a lo que resto del año, el calendario señala las siguientes fechas festivas: