Oficial y confirmado | El Metro CDMX cambiará los horarios y los servicios funcionarán distinto por 24 horas: será por el feriado del 16

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México tendrá un horario especial este miércoles 16 de septiembre, con motivo del aniversario de la Independencia de México. Al tratarse de un día festivo, el servicio funcionará con un esquema reducido, por lo que resulta importante prestar atención.

Durante la jornada también estará permitido el ingreso de bicicletas a las estaciones correspondientes a las 12 líneas del Metro, una medida que se aplica durante los días feriados.

Adiós a la Línea 7 del Metro CDMX: cerrarán la estación Auditorio hasta nuevo aviso (foto: archivo).

Horario del Metro durante feriado

Durante el feriado del 16 de septiembre, correspondiente al aniversario de la Independencia de México, el servicio del Metro CDMX tendrá un horario especial.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro funcionará de 07 a 00.

Ese día también estará vigente el programa correspondiente a domingos y días festivos, por lo que las personas usuarias podrán ingresar con sus bicicletas a las instalaciones del Metro.

Las autoridades recomendaron a los pasajeros planificar sus traslados con anticipación, especialmente quienes necesiten desplazarse hacia el Centro Histórico, donde se concentrarán distintas actividades vinculadas con el desfile y las celebraciones patrias.

Novedades de la Línea 12 del Metro CDMX

El Metro recordó que continúan los trabajos de mantenimiento programados en la Línea 12, que se realizan entre el 12 y el 16 de septiembre para sustituir un aparato de vía.

Debido a estas obras, permanece cerrado el tramo comprendido entre Tláhuac y Lomas Estrella , por lo que las personas usuarias deberán recurrir a las alternativas de transporte disponibles.

Para facilitar los traslados, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) mantiene un servicio de apoyo que conecta Tláhuac con San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco, además de contar con el correspondiente circuito de retorno.

El STC Metro recomendó a los usuarios considerar las modificaciones temporales en la Línea 12 al momento de planificar sus viajes durante la jornada del 16 de septiembre.

Recomendaciones para transitar durante el feriado del 16 de septiembre

Aquellos que tengan previsto acudir al Centro Histórico, el Zócalo o participar en alguna de las actividades por el aniversario de la Independencia de México, lo recomendable es organizar el traslado con anticipación.

Para el jueves, la mayoría de los sistemas de transporte público funcionará bajo un horario de día festivo. A esto se suman las actividades relacionadas con el desfile, que podrían generar cierres viales, desvíos y modificaciones temporales en distintas zonas de la Ciudad de México.

Por esta razón, antes de salir, es importante consultar los avisos oficiales del Metro CDMX, Metrobús, STE y Semovi para verificar posibles cierres de estaciones, rutas alternativas y cambios de último momento.