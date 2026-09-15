La Ley Nacional de Tránsito Nro. 24.449 establece cuáles son aquellas normativas que los conductores deben cumplir para no cometer una infracción que pueda dejarlos sin la licencia.

Una de las infracciones más comunes, y que es considerada una falta grave, es enviar mensajes con el celular mientras se maneja.

En este sentido, la Ley de Tránsito establece diferentes sanciones, las cuales van desde multas económicas hasta la inhabilitación de la licencia de conducir.

Ley de Tránsito: qué pasa si un conductor manda mensajes mientras maneja

El artículo 77 de la Ley Nacional de Tránsito está constituido por aquellas infracciones que se consideran faltas graves, cuyas son motivo de sanciones o descuento de puntos dentro del scoring de las licencias de conducir.

La normativa señala como falta grave “ La conducción de vehículos utilizando auriculares y/o sistemas de comunicación manual continua y/o pantallas o monitores de video VHF, DVD o similares en el habitáculo del conductor” .

Las sanciones pueden darse por acumulación de faltas. Composición Canva

En este sentido, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si un conductor se encuentra “redactando o enviando mensajes de texto”, está cometiendo una falta que resta 5 puntos de los 20 que tiene cada titular de una licencia.

Cuándo se inhabilita la licencia de conducir

Cada vez que una persona comete infracciones de tránsito, se descuentan puntos. Cuánto más grave sea la falta, mayor será el puntaje que se pierda en la licencia de conducir.

Por tal motivo, si un conductor ya había cometido otras infracciones (equivalentes a 15 puntos) y fue multado por enviar mensajes con el celular al mismo tiempo que conducía el vehículo, llegará a 0 y s u licencia quedará inhabilitada por un determinado plazo .

La licencia puede suspender por hasta 5 años

El sistema de descuento de puntos que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires establece los siguientes plazos de inhabilitación de la licencia de conducir: