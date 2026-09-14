Oficial | Cierran las oficinas bancarias este martes 15 de septiembre: qué operaciones seguirán disponibles (foto: ChatGPT)

El calendario laboral de España incorpora este martes 15 de septiembre un nuevo feriado autonómico que tendrá consecuencias sobre la atención presencial de las entidades bancarias.

La festividad de La Bien Aparecida será día inhábil a efectos laborales, por lo que las oficinas bancarias sujetas al calendario regional permanecerán cerradas durante la jornada.

La fecha fue declarada oficialmente como fiesta laboral retribuida y no recuperable en el ámbito territorial de la comunidad autónoma afectada. Esto significa que quienes necesiten realizar una gestión presencial en una sucursal deberán adelantarla o esperar a la reapertura posterior al feriado.

Dónde estarán cerradas las oficinas bancarias el martes 15 de septiembre

La medida afecta a Cantabria, ya que La Bien Aparecida figura como una de las fiestas propias de la comunidad autónoma en el calendario laboral de 2026. El Boletín Oficial de Cantabria establece expresamente el martes 15 de septiembre como día inhábil, retribuido y no recuperable.

Por este motivo, las sucursales bancarias que se rijan por el calendario laboral autonómico no prestarán su atención presencial habitual. El cierre alcanza a las oficinas ubicadas en municipios como Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Laredo, Camargo y el resto de la comunidad.

Por lo tanto, no se trata de un cierre de bancos en toda España. Fuera de Cantabria, las oficinas podrán funcionar con sus horarios habituales siempre que no exista otro feriado local o alguna modificación específica de la entidad.

Qué operaciones bancarias seguirán disponibles durante el feriado

Aunque las oficinas permanezcan cerradas, los clientes podrán seguir accediendo a sus cuentas mediante las aplicaciones y páginas web de las entidades.

También continuarán disponibles los cajeros automáticos, aunque las funciones concretas dependen de cada terminal y entidad. Además de retirar efectivo, algunos permiten ingresar dinero, consultar movimientos o realizar otras operaciones.

Los pagos con tarjeta tampoco se ven suspendidos porque sea un feriado autonómico. Del mismo modo, las transferencias inmediatas pueden realizarse durante todo el día. Los bancos explican que este tipo de pagos están disponibles 24 horas al día y 365 días al año y permiten que el dinero llegue en cuestión de segundos.

En el caso de las transferencias ordinarias y otras operaciones que dependan de horarios de corte o calendarios de procesamiento, los plazos pueden variar según la entidad. Por eso, para una operación urgente durante el feriado resulta especialmente útil comprobar si el banco permite realizar una transferencia inmediata.

Oficial | Cierran las oficinas bancarias este martes 15 de septiembre: qué operaciones seguirán disponibles (foto: Freepik) Freepik

Cuándo volverán a abrir los bancos después del feriado

El cierre presencial corresponde únicamente al martes 15 de septiembre, por lo que las sucursales retomarán su actividad ordinaria a partir del miércoles 16, salvo horarios particulares o fiestas locales que puedan afectar a una oficina concreta.

Los horarios habituales varían según la entidad y el tipo de sucursal. Por ejemplo, Banco Santander establece con carácter general horarios comerciales de lunes a viernes, aunque recomienda consultar específicamente cada oficina.

Por lo tanto, quienes necesiten realizar gestiones en ventanilla, entregar determinada documentación o completar trámites que requieran atención de un empleado deberán esperar hasta la reapertura.

La diferencia clave es que el martes no desaparecerá el acceso al banco, sino únicamente la atención presencial habitual en las oficinas afectadas por el feriado de La Bien Aparecida. Cajeros, tarjetas y servicios digitales permitirán continuar realizando buena parte de las operaciones durante toda la jornada.