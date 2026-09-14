Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Los controles de tránsito en Argentina están habilitados para detectar infracciones y objetos no permitidos dentro de los vehículos.

Dependiendo de la situación, una falta puede derivar en multas, la retención del auto e incluso generar consecuencias sobre la licencia de conducir.

La Ley Nacional de Tránsito contempla una serie de obligaciones que deben respetar los conductores al circular por calles, rutas y autopistas.

Por eso, resulta fundamental saber qué elementos pueden ocasionar inconvenientes durante una inspección.

¿Qué objetos pueden generar sanciones dentro del auto?

Transportar armas sin la documentación correspondiente, elementos peligrosos u objetos vinculados con actividades ilícitas puede generar consecuencias legales.

Además, los objetos que interfieran con la visión o la conducción segura pueden constituir una infracción.

¿Pueden suspender la licencia de conducir?

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Llevar un objeto determinado dentro de la guantera puede implicar automáticamente la suspensión de la licencia según la gravedad de la situación y el objeto encontrado.

Sin embargo, la licencia puede verse afectada si esta conducta se suma a otras infracciones de tránsito o si el conductor acumula antecedentes y sanciones.

En esos casos, las autoridades pueden evaluar la suspensión, inhabilitación o retención del permiso, además de aplicar las multas correspondientes.

En determinadas situaciones, la normativa también permite aplicar medidas sobre el vehículo, según la gravedad de los hechos.

Qué sucede con la tenencia de armas sin permiso

Llevar un arma de fuego sin la autorización correspondiente es una situación mucho más grave que una simple infracción de tránsito. La legislación argentina contempla consecuencias penales para la tenencia o portación ilegal de armas.

En un caso grave, además de la causa penal y el secuestro del arma, la autoridad judicial puede disponer medidas que afecten la posibilidad de conducir, como la inhabilitación especial para manejar.

Qué conviene revisar antes de salir a la ruta

Antes de comenzar un viaje, los conductores deberían verificar que no haya objetos peligrosos o sueltos dentro del habitáculo y que toda la documentación obligatoria esté en regla.

También es recomendable guardar correctamente cualquier elemento que pueda desplazarse durante una frenada o accidente.

Los objetos que representen un riesgo para la seguridad o cuya tenencia sea ilegal pueden generar importantes consecuencias durante un control.