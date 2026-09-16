Después de 56 años, cerró una emblemática planta industrial de Buenos Aires, especializada en estructuras de acero. Se trata de DIN S.A, una de las empresas metalúrgicas más importantes del país.

La firma, con sede en la localidad bonaerense de Belén de Escobar, llegó a posicionarse como un referente en la fabricación nacional.

A lo largo de su historia concretó más de 600 proyectos de gran envergadura, participando en la construcción de naves industriales, puentes, centros logísticos, plantas de energía y terminales aeroportuarias.

Entre sus obras más recordadas figuran la estructura del Hangar 5 de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza (que requirió más de 2.000 toneladas de acero), la terminal de partidas “Zeppelin” del mismo aeropuerto y desarrollos en yacimientos mineros de envergadura como Veladero y Pascua Lama.

Cierra una histórica fábrica industrial de Buenos Aires

La decisión de bajar las persianas responde a una “reorganización estratégica” adoptada por el grupo empresarial GOVAN, que había comprado la compañía.

Cierra una histórica empresa.

Sin embargo, desde la firma explicaron que el volumen de actividad proyectado no alcanzó los niveles mínimos necesarios para sostener la estructura operativa de la planta bonaerense.

A la desaceleración de la inversión privada y el parate en la obra pública, se suma la creciente competencia de importaciones siderúrgicas, principalmente provenientes de Asia, que afectaron severamente la rentabilidad del sector metalúrgico local.

Qué pasará con los trabajadores de la fábrica de Escobar

Ante el cese total de operaciones en la planta de Escobar, la conducción del grupo económico implementó un esquema de reestructuración gradual para mitigar el impacto en los trabajadores: