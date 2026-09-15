No habrá clases el viernes 18 y lunes 21 de septiembre.

Según el calendario oficial, confirmaron que no habrá clases el viernes 18 y lunes 21 de septiembre en diferentes escuelas de la Provincia de Buenos Aires, por lo que los alumnos tendrán un fin de semana largo.

El Gobierno bonaerense decretó que el lunes 21 habrá asueto escolar para determinados niveles educativos en el marco del Día del Estudiante. Además, se sumará a una jornada no laborable del 18.

No habrá clases el lunes 21 de septiembre

Por un lado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó que no se dictarán clases el lunes 21 de septiembre por el Día del Estudiante. La medida fue oficializada por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).

En este caso, será asueto para nivel secundario, superior, adultos, formación profesional y centros de formación integral de educación especial. Sin embargo, se mantendrán las clases en el nivel inicial y primario.

Suspenden las clases en la Provincia de Buenos Aires. ChatGPT

Quiénes no tendrán clases el viernes 18 de septiembre

El viernes 18 de septiembre será una jornada no laborable para diferentes regiones de la Provincia de Buenos Aires. En esta ocasión, no se trata de un feriado de alcance nacional, sino local.

Según el calendario oficial, se declaró asueto en la localidad de Loma Verde, partido de General Paz, y en Miramar, perteneciente el municipio de General Alvarado, en conmemoración a su aniversario fundacional.

Por lo tanto, no se dictarán clases en las escuelas estatales. Quienes trabajen en el sector privado, dependerá de su empleador si deben o no cumplir con las horas.

Los feriados que restan en 2025

De cara a lo que resto del año, el calendario señala las siguientes fechas festivas: