El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de apoyo económico destinado a atletas de alto rendimiento y a quienes integran sus equipos de trabajo. La medida incluye becas que pueden llegar a los $ 800.000 mensuales y extiende los montos vigentes hasta marzo de 2027.

La decisión se formalizó a través de la Boletín Oficial de la República Argentina, mediante la Resolución 43/2026, donde se estableció una reestructuración del sistema de asistencia económica para deportistas, entrenadores y profesionales vinculados al alto rendimiento.

El objetivo del nuevo esquema es fortalecer el desarrollo deportivo, detectar talentos en etapas tempranas y garantizar previsibilidad económica para quienes representan al país en competencias nacionales e internacionales.

Nuevas categorías para premiar el rendimiento deportivo

Uno de los principales cambios del programa es la incorporación de dos nuevas categorías de apoyo, pensadas para acompañar distintas etapas de la carrera deportiva.

Por un lado, se creó el escalafón “Excelencia Sudamericana”, orientado a atletas que mantienen un nivel competitivo destacado en la región, incluso si todavía no alcanzaron podios en torneos mundiales o panamericanos.

A su vez, se sumó una categoría vinculada a los Juegos Deportivos Nacionales Evita, con el objetivo de reconocer el mérito deportivo desde edades tempranas y facilitar la detección de talentos que puedan proyectarse hacia el ciclo olímpico.

La iniciativa busca fortalecer el semillero del deporte argentino y acompañar el desarrollo de jóvenes atletas con potencial competitivo internacional.

De cuánto son las becas para deportistas

El nuevo cuadro de montos establece pagos mensuales diferenciados según la disciplina y los resultados obtenidos.

Las escalas previstas incluyen:

Excelencia Sudamericana: hasta $ 800.000 por mes.

Logros Sudamericanos (individual): entre $ 486.000 y $ 648.000, dependiendo del resultado obtenido.

Deportes de conjunto: montos que van de $ 518.400 a $ 626.400.

Proyección y juveniles: entre $ 216.000 y $ 378.000.

Juegos Nacionales Evita: piso de $ 300.000 para deportistas destacados.

Según lo dispuesto por la normativa, estos valores se mantendrán vigentes hasta marzo de 2027, lo que permite a los atletas contar con mayor previsibilidad económica para planificar entrenamientos, competencias y viajes.

El nuevo esquema no solo está dirigido a los deportistas. La resolución también prorroga los beneficios destinados a entrenadores, preparadores físicos y profesionales de ciencias aplicadas al deporte, además del personal técnico vinculado a la actividad.

De acuerdo con el texto oficial, la actualización del sistema se realizará sin generar una erogación presupuestaria adicional inmediata, ya que se reorganizarán los recursos que ya estaban asignados al área de deporte.

Con esta modificación, el Gobierno busca consolidar un marco de apoyo económico estable para el desarrollo del alto rendimiento, acompañando tanto a los atletas como a los equipos que trabajan detrás de cada competencia.