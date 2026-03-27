El Gobierno nacional oficializó una reforma integral del programa Progresar que redefine las condiciones de acceso y cobro de las becas y confirmó el cronograma de inscripción para 2026 según cada línea. La convocatoria ya está en marcha y tiene fechas diferenciadas según la línea: la inscripción para educación obligatoria va del 27 de marzo al 24 de abril; para educación superior y enfermería, del 6 al 30 de abril; y para formación profesional, del 27 de abril al 27 de noviembre. La medida fue formalizada a través de la Resolución 172/2026 de la Secretaría de Educación, publicada este viernes en el Boletín Oficial, que actualiza los criterios de acceso y permanencia del programa con condiciones más exigentes. El rediseño refuerza el carácter educativo del programa mediante mayores controles sobre la trayectoria de los estudiantes, con condicionalidades que ya no solo aplican al ingreso, sino también a la continuidad del beneficio durante todo el ciclo lectivo. El programa mantiene una estructura común de condiciones que funcionan como filtro inicial para todos los postulantes. Se trata de criterios administrativos, legales y socioeconómicos que deben cumplirse de manera simultánea. En términos técnicos, el acceso al programa está sujeto a una evaluación doble: por un lado, la verificación de datos personales y académicos; por otro, el análisis de la situación económica del postulante y su grupo familiar, a través de bases oficiales. En concreto, los principales requisitos generales son: La normativa establece que toda la información cargada en la aplicación al beneficio tiene carácter de declaración jurada, lo que implica que cualquier inconsistencia puede derivar en el rechazo de la solicitud o en sanciones posteriores. El cambio más relevante del nuevo esquema es la diferenciación por líneas, ya que cada una tiene requisitos propios vinculados al nivel educativo y al tipo de trayectoria. Esta línea está orientada a quienes buscan completar el nivel secundario, con un fuerte foco en la permanencia y finalización de los estudios. En este caso, el programa exige: Además, se incorpora un sistema de tres certificaciones durante el año (inicio, seguimiento y cierre), que permite monitorear el recorrido educativo del estudiante y determinar tanto la continuidad como el cobro total del beneficio. Para quienes cursan carreras terciarias o universitarias, los requisitos se vuelven más exigentes y están directamente vinculados al desempeño académico. Entre los principales puntos se destacan: En términos concretos, los estudiantes avanzados deben acreditar al menos el 50% de las materias aprobadas, y durante el ciclo lectivo deben cumplir con un mínimo de materias cursadas y aprobadas para mantener la beca. A su vez, se establece un límite temporal: no se puede exceder en más de dos años la duración teórica de la carrera, lo que introduce una lógica de progresión obligatoria. En la línea de formación profesional, el foco está puesto en la capacitación técnica y la inserción laboral, con requisitos adaptados a trayectos más cortos. En este caso, se exige: Además, los cursos deben ser considerados estratégicos por el sistema educativo, lo que introduce un criterio adicional de selección vinculado a la demanda laboral. Uno de los cambios estructurales del programa es el refuerzo de las condicionalidades, que pasan a ser determinantes no solo para acceder, sino para sostener el beneficio. Esto implica que el estudiante debe mantener una conducta académica y administrativa activa durante todo el período de la beca, ya que el incumplimiento puede derivar en suspensión o cese. Entre las principales obligaciones se encuentran: El sistema también prevé sanciones más severas en casos de irregularidades, como la imposibilidad de volver a inscribirse durante un año si se detecta información falsa. El monto mensual del programa se mantiene en $ 35.000, pero el esquema de pago incorpora mecanismos que dependen del cumplimiento de las condiciones académicas. En la práctica, esto significa que el cobro no es completamente automático, sino que está sujeto a verificaciones durante el ciclo lectivo. El esquema funciona de la siguiente manera: En algunas líneas, además, se suman cuotas estímulo vinculadas al rendimiento o la participación en actividades formativas, lo que refuerza el carácter educativo del programa. La inscripción se realiza de manera digital y centralizada, a través de la plataforma oficial del programa, con validación de identidad mediante el sistema Mi Argentina. El proceso requiere completar un formulario con información personal, académica y socioeconómica, que luego es verificada por los organismos correspondientes. Los pasos son: Una vez enviada, la información no puede modificarse, por lo que es clave revisar todos los datos antes de finalizar el proceso.