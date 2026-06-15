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El Corte Inglés logró en el ejercicio 2025-26 (cerrado a 28 de febrero de 2026) un sólido crecimiento tanto en ventas y rentabilidad, con incrementos de doble dígito en resultados. En números, el resultado neto llegó a los 628 millones de euros, un 22,8% más que el pasado ejercicio, mientras que el beneficio neto recurrente se situó en 522 millones, un 11% superior al año anterior.

Otro hito que muestra la cuenta de resultados viene de la mano de la deuda financiera que se redujo en 148 millones de euros, “en el marco de un crecimiento continuo del Ebitda por el crecimiento del negocio y una gestión eficiente de costes”, argumenta la compañía.

En concreto, esta evolución positiva sitúa el nivel de endeudamiento en 1,3 veces Ebitda, el más bajo en casi dos décadas, al mismo tiempo que se incrementa el valor de los activos en 311 millones de euros gracias a las inversiones realizadas. Asimismo, las mejoras en la gestión se reflejan también en el Ebitda que se eleva hasta los 1266 millones, lo que representa un incremento del 4,7% sobre el año anterior.

“ Estos resultados demuestran la solidez de la compañía, y nos permiten abordar con confianza los próximos años con mayor inversión y crecimiento, con la aspiración de hacer siempre única la experiencia de todos los clientes de El Corte Inglés ”, explica la presidenta de la cadena, Cristina Álvarez.

El volumen global de ingresos consolidado se situó en 17.247 millones de euros, con una cifra de negocio que alcanzó los 14.988 millones, lo que supone un incremento de un 2% a superficie comparable. En este apartado, El Corte Inglés subraya que destaca el impulso del Retail con una clara aceleración en los períodos de mayor actividad comercial, especialmente en el segundo semestre del ejercicio, en el que experimentó un incremento del 2,2%.

Por su parte, Viajes mantuvo un crecimiento sólido, esto es un 3,1% más en cifra de negocio, impulsado principalmente por el segmento vacacional, “a lo que hay que añadir el incremento obtenido en el negocio de comercialización de espacios”.

El Corte Inglés ganó en el ejercicio 2025-26 unos 628 millones, un 22,8% más. (Fuente: Shutterstock).

El margen bruto del grupo consolidado muestra un incremento del 2,5%, en el que destaca sobre todo la segunda parte del ejercicio.

Finalmente, durante el año fiscal la compañía realizó un importante esfuerzo inversor que alcanzó los 567 millones de euros. Con todo, Álvarez afirma que este monto se verá superado este en el ejercicio en curso en alrededor de un 14,6%, es decir, 650 millones.

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El negocio de Retail logró un volumen global de ingresos de 13.216 millones de euros y una cifra de negocios de 12.633 millones, con un crecimiento del 1,8% a superficie comparable. Destaca el fuerte posicionamiento del área de Moda y Belleza, que registró un incremento en sus ventas del 3,1% hasta alcanzar los 5882 millones.

En rigor, la moda se afianza como un área clave de crecimiento, mostrando un sólido desempeño, en una categoría que incluye joyería, belleza, relojes y deportes.

El Corte Inglés ganó en el ejercicio 2025-26 unos 628 millones, un 22,8% más. (Fuente: Shutterstock).

En las áreas de Alimentación y Hostelería las ventas se situaron en los 3064 millones de euros (+1,5%), destacando especialmente el incremento de Club del Gourmet. En las áreas de Hogar y Electrónica alcanzaron los 2776 millones.

En cuanto al canal online se registraron más de 1007 millones de visitas a las webs y apps del Grupo, cuando un año atrás éstas alcanzaron 891,7 millones.

En lo que respecta a Viajes El Corte Inglés, su volumen global de ingresos se situó en 3489 millones de euros, con una cifra de negocios de 2117 millones, lo que habla de un crecimiento del 3,1%.

En tanto, la categoría de comercialización de espacios registró un fuerte crecimiento de los ingresos, un 14,4% hasta los 95 millones de euros.

Financiera El Corte Inglés obtuvo un beneficio de 56 millones de euros, esto es un incremento de 10,7%.

Por último, Seguros El Corte Inglés obtuvo un resultado neto de 71 millones de euros tras crecer un 6,3% respecto al año anterior.