Un equipo de fútbol de los más grandes de Sudamérica, que no posee un estadio propio, construirá una nueva cancha tras 75 años.De esta manera, el campeón de la Copa Libertadores 2025 invertirá u$s 580 millones en esta mega obra. Latinoamérica está avanzando en las construcciones de estadios de fútbol y cada vez se asemejan más al estilo europeo y asiático. Dentro de la región, habrá una cancha de última generación que solo se podrá comparar con el mítico estadio Wembley de Londres o el Santiago Bernabéu del Real Madrid. Se trata de la nueva cancha del Flamengo, equipo que no posee un estadio propio (hace de local en el Maracaná de Río de Janeiro desde hace 75 años). El mítico equipo carioca anunció una megaobra para su nueva cancha. El nuevo hogar del mengao tendrá una capacidad para 72.000 espectadores, un número que asegura vibrantes atmósferas en cada partido de la Serie A brasileña, la Copa Libertadores y eventos internacionales. El club ya adquirió los terrenos del viejo gasómetro de Río de Janeiro en enero con 86 mil metros cuadrados que pertenecían a Caixa, según informó la institución. Aunque la ubicación exacta aún se ajusta por cuestiones logísticas, el diseño prioriza la accesibilidad y la integración urbana. Este ambicioso proyecto se compara directamente con dos de los estadios más emblemáticos del fútbol global: La inversión total se eleva a 3100 millones de reales brasileños, teniendo en cuenta la inflación y las contingencias. Se destinarán u$s 410 millones exclusivamente al estadio y sus áreas circundantes. Este aumento del 66% en comparación con la estimación inicial evidencia una planificación fundamentada y respaldada por consultorías como RRA y FGV. La construcción no comenzará antes de 2031, debido a obstáculos significativos como la reubicación de una subestación de gas que ocupa gran parte del terreno proyectado. Se prevé un plazo de obra de tres años, lo que sugiere una inauguración en 2034, un retraso respecto al plan original de 2029, pero necesario para asegurar la seguridad y viabilidad del proyecto. Latinoamérica no solo avanza en la construcción de estadios, sino que también adopta prácticas sostenibles en sus diseños. Se anticipa que el nuevo estadio del Flamengo incorpore tecnologías ecológicas, como sistemas de recolección de agua de lluvia y paneles solares, para minimizar su impacto ambiental. El Flamengo se prepara para un proyecto que no solo transformará su infraestructura, sino que también impactará la economía local. Se estima que la construcción generará miles de empleos durante su desarrollo, lo que contribuirá al crecimiento de la comunidad en Río de Janeiro. Además, se prevé que el nuevo estadio atraiga eventos internacionales, elevando el perfil de la ciudad como un destino turístico y deportivo.A medida que avanza la planificación, el club busca involucrar a los aficionados en el diseño del estadio.