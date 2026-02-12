La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a pagar la primera de las cuotas estímulo por rendimiento académico a estudiantes del programa Becas Progresar. Se trata de un refuerzo económico para quienes hayan cumplido con los requisitos académicos establecidos por el Ministerio de Capital Humano. En febrero de 2026, el monto de las cuotas estímulo es de $35.000. A diferencia de las cuotas regulares, sobre este importe no se aplica el 20% de retención, ya que están directamente asociadas al rendimiento del estudiante. De acuerdo con lo establecido en la Resolución 388/2026, al cierre del ciclo lectivo se evalúa el desempeño académico del estudiante. Quienes quieran cobrar las cuotas estímulo deben acreditar al menos el 80% de las materias aprobadas según el plan de estudio vigente. Por su parte, los alumnos avanzados tienen que demostrar, como mínimo, un 50% de aprobación en el año en curso. En el caso de Progresar Obligatorio, los estudiantes que se inscribieron en marzo de 2025 cobran en febrero 2026 la cuota 11 de un total de 12. En tanto, quienes se anotaron en agosto perciben la cuota 6 de 6. En ambos casos, el pago se realiza únicamente si el estudiante no adeudó materias del ciclo lectivo 2025 ni de años anteriores al finalizar el período escolar. Para los beneficiarios de Progresar Superior, la modalidad es similar: los inscriptos en marzo de 2025 reciben en febrero 2026 la cuota 11 de 12, mientras que quienes se anotaron en agosto de ese año cobran la cuota 6 de 6. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, mantiene vigentes los controles de regularidad para las Becas Progresar en 2026. Ante el inicio del ciclo lectivo, es fundamental que los beneficiarios estén en línea con los requisitos de permanencia obligatorios, ya que el incumplimiento de las nuevas instancias formativas es la principal causa de interrupción de los pagos. De acuerdo a la normativa vigente, la continuidad de la asistencia económica depende de tres pilares verificables: Para los estudiantes de nivel primario y secundario, la institución educativa debe certificar la asistencia regular. A diferencia de otros programas, aquí la responsabilidad de informar la regularidad recae en la escuela, pero el alumno debe asegurar su presencialidad. En el nivel Superior, se exige haber aprobado el 50% de las materias del año anterior. Los ingresos del grupo familiar del becario no deben superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Este requisito es excluyente y se verifica mediante cruces automáticos entre las bases de datos de ANSES y ARCA. Si con las actualizaciones salariales de este año el ingreso familiar supera este tope, la beca se da de baja automáticamente. El valor total de la beca se mantiene en $ 35.000 brutos mensuales. Sin embargo, el esquema de liquidación de ANSES funciona de la siguiente manera: