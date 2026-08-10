El Gobierno confirmó una definición clave sobre Volver al Trabajo, el programa social que había reemplazado al Potenciar Trabajo.

El Ministerio de Capital Humano informó que la iniciativa dejó de estar vigente en abril y aclaró qué ocurrirá con los beneficiarios a partir de agosto .

La cartera que conduce Sandra Pettovello sostuvo que no se realizarán nuevos pagos. Además, explicó cuáles son las alternativas disponibles para quienes formaban parte de la prestación y qué sucede con la situación judicial que mantiene abierto el reclamo de las organizaciones sociales.

Volver al Trabajo: qué decidió el Gobierno sobre el pago de agosto

Según la información oficial difundida por Capital Humano, Volver al Trabajo finalizó el 9 de abril de 2026. Por este motivo, el Gobierno descartó que exista una nueva liquidación durante agosto.

El último pago realizado correspondió a la asignación mensual de abril. Desde el organismo público señalaron además que los titulares fueron notificados sobre la finalización del programa tanto por correo electrónico como a través de la aplicación Mi Argentina.

Qué recibirán los ex-beneficiarios tras el cierre del programa social

Ante la finalización de Volver al Trabajo, el Gobierno indicó que los ex-beneficiarios podrán acceder a vouchers destinados a cursos de formación profesional.

La propuesta apunta a brindar herramientas de capacitación y mejorar las posibilidades de inserción laboral de quienes anteriormente recibían la prestación.

El objetivo oficial es orientar la asistencia hacia programas vinculados con la formación y el acceso al empleo.

Volver al Trabajo: el Gobierno confirmó qué pasará con los pagos y los beneficiarios en agosto

La Justicia todavía analiza el reclamo por la continuidad de Volver al Trabajo

El cierre anunciado por el Gobierno no puso fin a la disputa judicial. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) presentó un recurso extraordinario luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara una medida cautelar que había dispuesto mantener los pagos.

Mientras el Gobierno sostiene que el programa terminó y que no habrá pagos en agosto, las organizaciones sociales buscan que la Justicia revierta esa decisión y permita restablecer la prestación.

En paralelo, Capital Humano aclaró que Acompañamiento Social continúa vigente para quienes ya estaban incorporados.