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A la hora de ordenar la casa, existen diversas técnicas de limpieza y trucos para potenciar la higiene del hogar. Combinaciones con vinagre, bicarbonato y aceite de oliva suelen ser las más mencionadas a la hora de facilitar el orden de los espacios.
Uno de los menos conocidos, pero más simples y efectivos, es el de colocar una cinta adhesiva en la escoba al momento de barrer.
Por qué recomiendan poner cinta adhesiva a la escoba antes de barrer y para qué sirve
Colocar una cinta en la escoba actúa como un complemento a las cerdas, ya que su superficie pegajosa permite atrapar partículas que suelen escurrirse como pelos, cabellos, pelusas y polvo fino.
Este truco puede resultar especialmente práctico en hogares con mascotas o cabello largo, ya que suelen enredarse y son difíciles de retirar. Además, facilita desechar todas estas partículas finas una vez terminada la limpieza.
De esta manera, es ideal para limpiar abajo de las camas, sillones o muebles bajos donde se suele acumular suciedad. Puede pasarse por distintos tipos de piso como los de cerámica, porcelanato, madera y laminados.
Cómo aplicar el truco de limpieza de la cinta adhesiva
Par aplica este truco económico y casero se deben seguir las siguientes indicaciones:
- Cortar una tira de cinta adhesiva del largo de las cerdas de la escoba.
- Colocarla en la parte inferior con el lado pegajoso orientado hacia el piso.
- Asegurarse de que quede firme.
- Barrer como siempre.
- Retirar la cinta cuando pierda adherencia y desecharla.
- Cambiar por una tira nueva para continuar la limpieza.