A la hora de ordenar la casa, existen diversas técnicas de limpieza y trucos para potenciar la higiene del hogar. Combinaciones con vinagre, bicarbonato y aceite de oliva suelen ser las más mencionadas a la hora de facilitar el orden de los espacios.

Uno de los menos conocidos, pero más simples y efectivos, es el de c olocar una cinta adhesiva en la escoba al momento de barrer .

Por qué recomiendan poner cinta adhesiva a la escoba antes de barrer y para qué sirve

Colocar una cinta en la escoba actúa como un complemento a las cerdas, ya que su superficie pegajosa permite atrapar partículas que suelen escurrirse como pelos, cabellos, pelusas y polvo fino.

Este truco puede resultar especialmente práctico en hogares con mascotas o cabello largo, ya que suelen enredarse y son difíciles de retirar. Además, facilita desechar todas estas partículas finas una vez terminada la limpieza.

De esta manera, es ideal para limpiar abajo de las camas, sillones o muebles bajos donde se suele acumular suciedad. Puede pasarse por distintos tipos de piso como los de cerámica, porcelanato, madera y laminados.

Cómo aplicar el truco de limpieza de la cinta adhesiva

Par aplica este truco económico y casero se deben seguir las siguientes indicaciones:

Cortar una tira de cinta adhesiva del largo de las cerdas de la escoba. Colocarla en la parte inferior con el lado pegajoso orientado hacia el piso. Asegurarse de que quede firme. Barrer como siempre. Retirar la cinta cuando pierda adherencia y desecharla. Cambiar por una tira nueva para continuar la limpieza.

En el lado pegajoso quedará el polvo, los pelos y demás restos.