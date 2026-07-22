La línea 28 de colectivos tendrá un recorrido diferente a partir de ahora , según la última disposición de la Secretaría de Transporte de la nación, que oficializó la incorporación de una nueva parada en su trayecto.

La medida fue establecida mediante la Resolución 43/2026 y forma parte de una reestructuración del servicio que también incluye nuevos recorridos, cambios en las frecuencias y la eliminación de algunos trayectos para mejorar la operación de la línea.

La línea 28 llegará hasta el Aeroparque Jorge Newbery

Uno de los principales cambios será la extensión del recorrido G, que pasará a llegar hasta el Aeroparque Jorge Newbery con el objetivo de facilitar el acceso de los pasajeros al aeropuerto porteño.

La línea 28 pasará a llegar hasta el Aeroparque Jorge Newbery. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Desde la Secretaría de Transporte explicaron que la modificación busca mejorar la conectividad con uno de los puntos de mayor circulación de viajeros de la Ciudad y ofrecer una alternativa más cómoda para quienes utilizan el transporte público.

Además, los servicios expresos incorporarán nuevas paradas en el Parque Tecnológico Migueletes, ubicado dentro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), para ampliar la cobertura en esa zona.

Qué otros cambios tendrá la línea 28

La reorganización también contempla la eliminación de dos recorridos que actualmente llegan a Ciudad Universitaria.

En concreto, dejarán de funcionar los recorridos F (Ciudad Universitaria-Liniers) y K (Ciudad Universitaria-Liniers) . Según informó el Gobierno, las unidades que prestaban esos servicios serán redistribuidas en los demás recorridos para mejorar las frecuencias y reducir los tiempos de espera.

La medida apunta a optimizar el funcionamiento general de la línea y reforzar los trayectos que registran una mayor demanda de pasajeros.

Cómo quedarán los recorridos de la línea 28

Tras la reestructuración, la línea 28 continuará operando con ocho servicios comunes y dos servicios expresos, que unirán distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires con localidades del conurbano.

Entre los principales recorridos se encuentran:

Retiro - Puente de la Noria.

Retiro - Liniers.

Retiro - Barrio José Hernández (La Matanza).

Ciudad Universitaria - Puente Ezequiel Demonty (ex Puente Alsina).

Estación Rivadavia - Puente Ezequiel Demonty.

Puente Ezequiel Demonty - Barrio José Hernández.

Estación Rivadavia - Puente de la Noria.

A ellos se suman los servicios expresos entre Ciudad Universitaria y Puente de la Noria, además del recorrido que une Retiro con Liniers por avenida Coronel Roca.