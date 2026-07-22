El tránsito es uno de los principales desafíos de las grandes ciudades y La Plata no es la excepción. La congestión vehicular y las demoras del transporte público complican a diario la movilidad de miles de vecinos. Frente a este escenario, surgió un proyecto que busca transformar por completo la manera de desplazarse en la capital bonaerense.

La Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo (SPAU) presentó un Plan Integral de Transporte con una proyección de 100 años. La iniciativa propone desarrollar un sistema de movilidad público, integrado y sustentable , con el objetivo de reducir el colapso vial y ofrecer una alternativa más eficiente para conectar la ciudad.

Lejos de apostar únicamente por soluciones tradicionales, como ampliar avenidas o repavimentar calles, el plan plantea una transformación estructural basada en tres ejes estratégicos. El objetivo es optimizar la circulación y alcanzar una velocidad comercial promedio de 40 km/h, mejorando tanto el tránsito como la calidad del transporte público. ¿De qué se trata?

Cómo es el plan que busca revolucionar el transporte en La Plata

Con una mirada puesta en las próximas décadas, la propuesta presentada por la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo (SPAU) plantea una transformación integral del sistema de movilidad de La Plata. El proyecto combina trenes, subtes, teleféricos y cambios en la logística urbana para reducir la congestión, mejorar los tiempos de viaje y fortalecer la conexión entre distintos puntos estratégicos de la región.

Trenes urbanos y nuevos anillos ferroviarios para conectar toda la región

Uno de los pilares del plan es la creación de dos anillos ferroviarios destinados a mejorar la conectividad tanto dentro de la ciudad como con las localidades vecinas.

El primero rodearía el Casco Fundacional mediante la extensión de las vías del Tren Universitario por la Avenida de Circunvalación, recorriendo sectores como Gambier y el Estadio Único.

El segundo aprovecharía el antiguo trazado del Ferrocarril Provincial, con el objetivo de recuperar conexiones hacia Gorina, Arturo Seguí y Parque Pereyra. Además, el proyecto contempla reactivar ramales ferroviarios hacia Magdalena, Brandsen y Etcheverry, integrando puntos estratégicos como el Puerto La Plata, el Aeropuerto, la Terminal Ferroautomotor y los polos industriales de Berisso y Ensenada.

Trenes urbanos y nuevos anillos ferroviarios para conectar toda la región.

La Plata también proyecta una red de subtes

Otra de las iniciativas incluidas en el plan es la construcción de una red de subterráneos, pensada para aliviar el tránsito en el centro platense y ofrecer una alternativa rápida al transporte de superficie.

La propuesta contempla tres líneas principales:

Línea Calle 1: conectaría la terminal del Tren Roca con la Avenida de Circunvalación, atravesando la zona universitaria y el Hospital San Martín.

Línea Diagonal 80: uniría el centro administrativo de la ciudad, pasando por Plaza San Martín y Plaza Moreno, hasta llegar al Cementerio.

Línea Calle 7: recorrería el trayecto entre Tolosa y Villa Elvira, con una conexión directa hacia el Aeropuerto.

Según el proyecto, los ramales serían de vía única con sectores de doble vía en las estaciones para optimizar la circulación de las formaciones.

La Plata también proyecta una red de subtes. Imagen creada con ChatGPT

El teleférico que podría cambiar la movilidad y potenciar el turismo

La tercera gran apuesta del plan es la incorporación de un teleférico urbano, que funcionaría como un sistema de transporte aéreo sobre el Eje Fundacional.

El recorrido uniría la Estación Gambier con la zona del Bosque, siguiendo las avenidas 52 y 53 mediante cabinas de alta frecuencia. Además de ofrecer una nueva alternativa de movilidad, sus impulsores consideran que también tendría un fuerte atractivo turístico al sobrevolar algunos de los edificios históricos más representativos de la ciudad.

Menos camiones en el centro y una nueva terminal de ómnibus

La iniciativa también propone una profunda reorganización de la logística urbana. Entre las medidas previstas figura la prohibición del ingreso de camiones al casco urbano, que serían derivados a estaciones de transferencia ubicadas en la periferia.

Asimismo, plantea trasladar la Terminal de Ómnibus al sector de Tolosa, en la intersección de las calles 1 y 528, evitando así el ingreso de micros de larga distancia al centro de La Plata.

Como complemento, el proyecto abre el debate sobre el soterramiento de las vías del tren en la zona de 1 y 44, con el objetivo de mejorar la integración entre barrios actualmente separados por la infraestructura ferroviaria.

Trenes fabricados en la región y colectivos como transporte complementario

Otro de los ejes del plan apunta al desarrollo de la industria local. La propuesta prevé que los Trenes Urbanos Livianos sean construidos en el Astillero Río Santiago, mientras que las baterías que los impulsarán serían producidas por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

En paralelo, los colectivos pasarían a cumplir un rol complementario, funcionando como alimentadores del sistema ferroviario y subterráneo. Para agilizar los viajes, el proyecto propone espaciar las paradas cada dos o tres cuadras, una medida que permitiría reducir considerablemente los tiempos de traslado.

El anteproyecto fue elaborado por el ingeniero Norberto Rosendo junto con los arquitectos Gabriel Gamarra, Edgardo Chacón y Sergio H. Poggi, quienes plantean una estrategia de movilidad con una proyección de largo plazo para acompañar el crecimiento de La Plata y su área metropolitana.