Un llamado de atención directo para miles de argentinos que planean viajar o que actualmente residen en el exterior. Las autoridades migratorias de Brasil, Bolivia, Paraguay y Colombia endurecieron la fiscalización en pasos fronterizos terrestres y terminales aéreas, confirmando que se bloqueará de manera inmediata el ingreso y la salida a todas aquellas personas que no hayan realizado a tiempo la renovación o actualización de su pasaporte o DNI.

La medida afecta tanto a turistas de paso como a la comunidad de argentinos radicados en estos cuatro países sudamericanos, quienes al momento de presentar un documento vencido o próximo a caducar se encuentran con la imposibilidad absoluta de abordar vuelos o cruzar controles de frontera.

La regla de los 6 meses: El motivo del bloqueo migratorio

Aunque el acuerdo de integración regional facilita la movilidad entre los países del bloque, los reglamentos de control fronterizo imponen un requisito de validez temporal estricto que muchos viajeros suelen pasar por alto:

Vigencia mínima del pasaporte : Al momento de ingresar o salir de Colombia, Brasil, Bolivia o Paraguay, el pasaporte argentino debe contar con un mínimo de 6 meses de vigencia por delante . Si al documento le quedan pocos meses o semanas para vencer, el sistema de control migratorio emite una alerta automática que impide el sellado de salida o la admisión al país de destino.

El estado del DNI físico : Para quienes viajan utilizando el Documento Nacional de Identidad en lugar del pasaporte, la regla es igual de tajante: el DNI debe estar vigente, en formato tarjeta física y en perfecto estado. Los documentos vencidos, destruidos, de formato libreta o en versiones digitales no autorizadas para cruces terrestres son rechazados en el acto por los inspectores de frontera.

Importante para residentes: Si sos argentino y vivís en Brasil, Bolivia, Paraguay o Colombia, mantener tu pasaporte argentino al día es indispensable para conservar tu estatus de permanencia, salir del país de residencia o retornar a la Argentina sin quedar demorado en la aduana.

Habrá que tener el pasaporte al día para poder ingresar en estos países. ChatGPT

Paso a paso: Cómo evitar el bloqueo si estás en el exterior

Para los argentinos que ya se encuentran viviendo o transitando por Brasil, Bolivia, Paraguay o Colombia y detectan que su pasaporte está vencido o por vencer, el trámite no debe postergarse. El procedimiento oficial exige:

Solicitar turno en el Consulado Argentino : Acudir a la sede consular argentina más cercana en la ciudad de residencia (por ejemplo, en San Pablo, Río de Janeiro, Bogotá, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Asunción, etc.). Tramitación de nuevo Pasaporte o DNI : Presentar la documentación requerida para iniciar la confección del documento a través de los Presentar la documentación requerida para iniciar la confección del documento a través de los sistemas del RENAPER descentralizados en las sedes diplomáticas Casos de extrema urgencia (Pasaporte Provisorio/Emergencia) : En situaciones donde el ciudadano deba viajar de inmediato por razones médicas, judiciales o humanitarias y su pasaporte esté vencido, los consulados pueden emitir un Pasaporte de Emergencia o un Salvoconducto de Retorno a la Patria, el cual habilita exclusivamente el regreso directo a la Argentina.

¿Qué exige la normativa migratoria oficial?

El esquema de documentación y control en Sudamérica se encuentra respaldado por marcos legales internacionales:

Acuerdo de Documentos de Viaje del MERCOSUR : Regula la validez del DNI y Pasaporte como documentos de identificación intrarregional para Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Colombia. Reglamentos de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) : Las aerolíneas comerciales que operan vuelos hacia o desde Bogotá, San Pablo, Asunción o La Paz aplican de forma automatizada las bases de datos del sistema TIMATIC, el cual exige a los agentes de check-in denegar el embarque a cualquier pasajero cuyo pasaporte no cumpla con los 6 meses de vigencia mínima requerida por el país de destino.

Revisar la fecha de vencimiento impresa en el pasaporte antes de emitir un pasaje o emprender un viaje por ruta evita quedar varado en un puesto de migración.