El Gobierno nacional presentó un nuevo modelo del Documento Nacional de Identidad (DNI) que comenzará a emitirse durante 2026. La iniciativa, impulsada por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), busca modernizar el sistema de identificación y reforzar las medidas de seguridad para prevenir fraudes. El rediseño introduce cambios en el soporte físico y en algunos datos visibles del documento, aunque mantiene la tarjeta de policarbonato con chip sin contacto. Según explicaron desde el organismo, el objetivo es adecuar el DNI argentino a estándares internacionales y agilizar los controles de identidad. Además, se actualizaron las medidas de seguridad de Nivel 1, que son aquellas que pueden observarse a simple vista, mientras que los mecanismos de protección de Nivel 2 y Nivel 3 continúan sin modificaciones. El nuevo documento fue oficializado mediante las disposiciones 54/2026 y 55/2026 publicadas en el Boletín Oficial y comenzó a regir desde el 1° de febrero de 2026. Sin embargo, la implementación del nuevo diseño no invalida automáticamente los DNI anteriores. Es decir, quienes tengan su documento vigente no están obligados a renovarlo, salvo en determinados casos. Las personas que necesiten gestionar el nuevo documento deberán seguir estos pasos: Una vez finalizado el proceso, el DNI será enviado al domicilio declarado o podrá retirarse en la oficina elegida. La entrega deberá realizarse al titular o a un mayor de 18 años que presente la constancia. En el caso de los menores de 14 años, deberán concurrir acompañados por su representante legal con su DNI. Los valores del trámite se mantienen dentro del esquema habitual del Renaper y varían según el tipo de gestión: Opciones rápidas: El nuevo modelo del DNI está fabricado en policarbonato y cuenta con grabado láser junto con un chip sin contacto que almacena información biométrica. Este sistema apunta a dificultar la falsificación y mejorar la protección de los datos personales. El documento incorpora además elementos gráficos renovados, como la escarapela que enmarca la foto del titular, estrellas argentinas, el Sol de Mayo, imágenes de glaciares y la cordillera, además del mapa bicontinental. También incluye un holograma transparente actualizado, impresión en iris, una ventana transparente y detalles táctiles de seguridad. En tanto, los documentos destinados a personas extranjeras mantendrán el mismo formato general, pero con información vinculada a su residencia o naturalización. Los excombatientes de Malvinas, por su parte, continuarán con la leyenda identificatoria correspondiente.