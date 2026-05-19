Luego de la Marcha Federal Universitaria que movilizó a miles de agrupaciones alrededor del país, los gremios docentes resolvieron avanzar con una nueva medida de fuerza que impactará de lleno en el dictado de clases durante los últimos días de mayo.

La decisión fue tomada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que reunió a representantes sindicales de todo el país para definir la continuidad del plan de lucha.

La medida incluirá suspensión de actividades, protestas y acciones públicas dentro de las universidades nacionales.

Confirmaron un paro docente universitario y no habrá clases la última semana de mayo en Mar del Plata

La Conadu confirmó un paro nacional docente universitario que se desarrollará entre el lunes 26 y el viernes 30 de mayo . La medida afectará el funcionamiento habitual de universidades nacionales de todo el país.

La Conadu confirmó un paro nacional docente universitario que se desarrollará entre el lunes 26 y el viernes 30 de mayo. (Foto: Archivo)

Entre los gremios adheridos aparece la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum), por lo que habrá impacto directo en las actividades académicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp).

Además del paro docente, los sindicatos anunciaron otras acciones de protesta para visibilizar el conflicto universitario:

Jornadas de protesta

Clases públicas

Acciones callejeras

Actividades digitales en defensa de la universidad pública

Reclamos por apertura de paritarias

Qué reclaman los docentes universitarios en el nuevo paro nacional

Los gremios universitarios reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, además de una recomposición salarial y mayores partidas presupuestarias para universidades y ciencia.

Según expresaron desde Conadu, el conflicto se profundizó luego de los anuncios de ajuste sobre el gasto público y por la falta de convocatoria a negociaciones paritarias.

En el comunicado difundido tras el plenario, la federación sostuvo, entre otras cosas, que continuará el plan de lucha durante mayo y junio, con nuevas protestas frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación.

Qué medidas tomarán las universidades durante el paro docente de mayo

Además de la suspensión de clases, los gremios docentes universitarios preparan distintas actividades para sostener el reclamo durante toda la semana de protesta: