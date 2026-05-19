La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará esta semana el calendario de pagos de mayo 2026 y confirmó que desde el martes 19 de mayo habrá nuevos depósitos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.

El esquema de pagos llega además con un dato que impacta de lleno en los haberes: el aumento del 3,4% aplicado este mes tras el último índice de inflación difundido por el INDEC. A eso se suma el bono extraordinario de $70.000 que seguirá vigente para un grupo específico de beneficiarios.

Mientras miles de personas revisan cuándo les corresponde cobrar según la terminación del DNI, ANSES también confirmó cuáles serán los nuevos montos mínimos y máximos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El detalle incluye cambios para AUH, PUAM y Pensiones No Contributivas.

¿Cuándo cobran los jubilados en mayo? Fuente: Shutterstock/Canva

ANSES confirma pagos para pensionados y jubilados con DNI terminado en 6

El martes 19 de mayo cobrarán los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo y tienen DNI terminado en 6. Ese mismo día también recibirán sus pagos titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo con igual terminación de documento.

Además, ANSES informó que las asignaciones por Prenatal y Maternidad continuarán con su cronograma habitual durante la misma semana.

El calendario se verá interrumpido únicamente por el feriado del lunes 25 de mayo.

Las fechas confirmadas para jubilaciones y pensiones mínimas son:

DNI terminado en 5 : 18 de mayo.

DNI terminado en 6 : 19 de mayo .

DNI terminado en 7 : 20 de mayo .

DNI terminado en 8 y 9: 21 de mayo.

Para quienes superan un haber mínimo, el calendario continuará desde el 22 de mayo.

La fecha coincide con la continuidad del cronograma oficial, que tendrá modificaciones por el feriado nacional del 25 de mayo.

Aumento de ANSES y bono de $70.000 para jubilados y pensionados

Con la actualización del 3,4%, los haberes de ANSES volvieron a modificarse en mayo. El incremento fue calculado tomando como referencia la inflación de marzo publicada por el INDEC.

A esto se suma el bono adicional de $70.000 que continuará entregándose a jubilados y pensionados que cobran los ingresos más bajos del sistema previsional.

Los montos actualizados quedaron de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $463.174,10

PUAM: $384.539,27

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87

Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10

Jubilación máxima: $2.645.689,40

En paralelo, la AUH ascendió a $141.312,64 por hijo. Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto y retiene el porcentaje restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026 para AUH, desempleo y asignaciones

El cronograma de ANSES también incluye pagos para asignaciones familiares, desempleo y prestaciones especiales. Las fechas cambian según el tipo de beneficio y la terminación del DNI.

En el caso de la Prestación por Desempleo, los pagos comenzarán el 22 de mayo y se extenderán hasta el 29 del mismo mes.

Otras fechas importantes confirmadas por ANSES:

Asignación por Embarazo: DNI terminado en 9 cobra el 22 de mayo.

Prenatal y Asignación por Maternidad: pagos hasta el 10 de junio.

Asignaciones Pago Único: disponibles hasta el 10 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: vigentes hasta el 10 de junio.

El organismo previsional recomienda consultar el calendario oficial y verificar los datos personales para evitar demoras en la acreditación de los haberes.