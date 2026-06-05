Los pronósticos advierten sobre lluvias persistentes y episodios de inestabilidad atmosférica en amplias zonas del país (Fuente: ChatGPT).

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El cierre de la primera semana de junio estará marcado por un nuevo episodio de lluvias intensas en distintas regiones del territorio nacional. Aunque las precipitaciones serán más dispersas que las registradas durante la mitad de la semana, los pronósticos indican que numerosas zonas seguirán bajo influencia de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y descensos de temperatura asociados a la nubosidad y las lluvias continuas.

Las condiciones previstas para el viernes 5 de junio y el inicio del fin de semana mantienen en alerta a varias regiones, especialmente aquellas donde se esperan acumulados importantes de agua que podrían generar afectaciones en vías, crecientes súbitas de quebradas y dificultades en la movilidad.

¿Cuáles serán los municipios más afectados por las lluvias este fin de semana en Colombia?

Los mayores acumulados de precipitación se concentrarán en municipios ubicados dentro de departamentos que históricamente registran altos niveles de lluvia durante esta época del año.

Entre las zonas que podrían experimentar las condiciones más complejas aparecen municipios de Cesar, Magdalena y Bolívar, donde las precipitaciones seguirán activas incluso después del pico de lluvias registrado durante la semana.

También se prevén fuertes aguaceros en municipios del golfo de Urabá y diferentes localidades de Antioquia, especialmente en sectores con influencia montañosa y cercanos a cuencas hidrográficas.

Se acerca el tormentón de junio con 48 horas de tormentas eléctricas récord, frío helado y ráfagas de viento.

En el oriente del país, municipios de Arauca, Casanare, Meta, Vichada y Guainía continuarán bajo un panorama de alta humedad atmosférica y lluvias frecuentes.

¿Dónde habrá más tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante el fin de semana?

Las condiciones para tormentas eléctricas seguirán presentes principalmente en el occidente y norte del territorio nacional.

Los departamentos de Santander, Norte de Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño aparecen entre las zonas con mayor probabilidad de registrar descargas eléctricas asociadas a sistemas de tormenta.

En estos sectores también podrían presentarse ráfagas de viento que acompañen los núcleos de lluvia más intensos, especialmente durante las tardes y primeras horas de la noche.

La combinación entre humedad, nubosidad y actividad eléctrica podría generar episodios de tiempo severo de corta duración en algunos municipios.

¿Por qué se sentirá más frío en varias regiones de Colombia?

Aunque Colombia no enfrenta una ola de frío en términos meteorológicos, sí se prevé una disminución de la sensación térmica en diferentes ciudades y municipios debido a la persistencia de las lluvias.

La presencia constante de nubosidad limita la radiación solar durante el día y favorece ambientes más frescos, especialmente en sectores de montaña de la región Andina.

En ciudades ubicadas a mayor altitud, los habitantes podrían percibir mañanas y noches más frías de lo habitual, acompañadas por lloviznas y cielos cubiertos.

¿Qué departamentos tendrán las lluvias más intensas al finalizar la semana?

Los pronósticos destacan acumulados significativos de lluvia en:

Cesar.

Magdalena.

Bolívar.

Antioquia.

Santander.

Norte de Santander.

Boyacá (sector noroccidental).

Chocó.

Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

Caquetá.

Putumayo.

Amazonas.

Vaupés.

Guainía.

Vichada.

Casanare.

Arauca.

Meta.

En gran parte de estas regiones se mantendrá una elevada probabilidad de precipitaciones durante el tránsito hacia el fin de semana.

¿Cómo estará el clima en Bogotá durante los próximos días?

La capital tendrá un comportamiento diferente frente a otras zonas del país.

Para Bogotá se esperan condiciones predominantemente secas durante buena parte del periodo, aunque existe probabilidad de lluvias durante las tardes del 5 de junio.

Las temperaturas mínimas rondarán los 10 grados centígrados, mientras que las máximas oscilarán entre los 18 y 20 grados, manteniendo un ambiente fresco característico de la temporada.