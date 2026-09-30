Moritán afirmó que ganaría las elecciones en CABA en caso de presentarse por LLA.

Roberto García Moritán ya se postuló como candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y confirmó que competirá bajo el sello del Partido Demócrata Progresista. Sin embargo, el ex legislador porteño también proyectó qué sucedería con sus posibilidades electorales si representara al partido oficialista nacional.

El empresario gastronómico fue consultado sobre una eventual postulación en una entrevista realizada en Blender donde reafirmó su postura política y analizó el panorama actual de la Ciudad de Buenos Aires. El exfuncionario también contó por qué se bajó de la anterior elección por una promesa que Mauricio Macri no cumplió.

La proyección de García Moritán para las elecciones en CABA

En 2027, se elegirá un nuevo Jefe de Gobierno porteño y el exministro de Desarrollo Económico ya anticipó que estará en la contienda electoral y sentenció: “Si soy candidato de LLA a Jefe de Gobierno en CABA, gano en primera vuelta”. Así, Moritán remarcó sus aspiraciones dentro de la política de la Ciudad.

Por otro lado, el empresario gastronómico aclaró que no cuenta con una estructura rentada ni financiamiento del Estado para llevar adelante su campaña. Por eso, expresó su deseo de competir formalmente en unas elecciones primarias dentro del arco opositor.

Moritán señaló que el voto liberal porteño respondería favorablemente a su propuesta electoral.

La promesa de Mauricio Macri a Moritán en 2023

Por otro lado, García Moritán recordó los acuerdos políticos alcanzados en contiendas electorales anteriores. Durante la entrevista en Blender, el dirigente contó que Mauricio Macri le había prometido el cargo de vicejefe de Gobierno si declinaba su propia postulación en su momento.

Sin embargo, el exdiputado señaló que las decisiones finales en el armado de las listas tomaron un rumbo diferente. El actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, optó por una figura femenina para acompañar la fórmula que terminó ganando.