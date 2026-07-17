La mayoría lo hace mal | Cómo cargar el celular para cuidar la batería y evitar dañarla Fuente: Shutterstock

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La forma en que se carga un teléfono móvil puede influir directamente en el estado de su batería y en el rendimiento del equipo con el paso del tiempo. Aunque los smartphones actuales incorporan sistemas que protegen la batería durante la carga, algunos hábitos cotidianos pueden acelerar su desgaste.

Fabricantes y especialistas coinciden en que seguir ciertas recomendaciones permite conservar la capacidad de la batería durante más tiempo y reducir el riesgo de fallas asociadas al sobrecalentamiento o a una carga inadecuada.

¿Cuál es la forma correcta de cargar un celular?

Los expertos recomiendan seguir siempre el mismo procedimiento para conectar el dispositivo a la corriente:

Conectar primero el cargador al enchufe.

Luego conectar el cable al celular.

Al terminar la carga, desconectar primero el teléfono y después retirar el cargador de la toma de corriente.

De acuerdo con Viox Electric, este orden ayuda a reducir el riesgo de picos de voltaje, es decir, aumentos repentinos de tensión que podrían afectar los dispositivos electrónicos.

¿Cómo se debe cargar un celular nuevo?

Cuando un teléfono se utiliza por primera vez, la batería no suele llegar completamente cargada de fábrica.

La mayoría lo hace mal | Cómo cargar el celular para cuidar la batería y evitar dañarla Archivo El Cronista

Por ello, se recomienda conectar el cargador original desde el primer encendido. En algunos casos, si la batería está completamente descargada, el equipo puede tardar algunos minutos en comenzar a mostrar señales de carga.

Una vez completada esta primera etapa, la duración de la batería dependerá principalmente de los hábitos de uso y carga del propietario.

¿Es recomendable dejar el celular cargando toda la noche?

Aunque los teléfonos modernos interrumpen la carga cuando alcanzan el 100%, permanecer conectados durante varias horas puede generar pequeñas recargas automáticas que elevan la temperatura del dispositivo y aceleran el desgaste de la batería.

Según Battery University, realizar cargas más cortas durante el día resulta más beneficioso que mantener el teléfono conectado toda la noche.

En la misma línea, fabricantes como HONOR y Xiaomi indican que las cargas frecuentes y parciales ayudan a reducir el deterioro natural de las baterías de ion-litio.

¿Conviene esperar a que la batería llegue al 0%?

Otro de los errores más comunes es dejar que el teléfono se descargue completamente antes de volver a conectarlo.

Especialistas de Xiaomi y HONOR explican que las baterías actuales funcionan mejor cuando se evita llegar a los extremos. Mantener el nivel de carga entre el 20% y el 80% disminuye el estrés sobre los componentes internos y contribuye a prolongar su vida útil.

¿Por qué el calor puede afectar la batería?

Las altas temperaturas son uno de los principales factores que aceleran la degradación de una batería.

Por ese motivo, los especialistas aconsejan no dejar el celular expuesto al sol, evitar utilizar aplicaciones muy exigentes mientras se está cargando y procurar mantener el dispositivo en lugares frescos durante el proceso.

La importancia de utilizar cargadores originales

Otro aspecto clave es emplear el cargador suministrado por el fabricante o accesorios certificados.

Los cargadores genéricos pueden ofrecer una regulación de voltaje menos precisa, lo que incrementa el riesgo de variaciones de corriente que afectan el funcionamiento de la batería.

Además, Xiaomi recuerda que mantener actualizado el sistema operativo también ayuda a mejorar la gestión energética del teléfono, ya que muchas actualizaciones incorporan optimizaciones destinadas a reducir el consumo y mejorar la autonomía del dispositivo.