En época de verano, los cortes de luz o apagones suelen ser frecuentes en Argentina, por lo que se dificulta tener el celular con batería. Sin embargo, existe una manera fácil y rápida de cargarlo y sin la necesidad de comprar baterías portátiles.

Si bien el cargador portátil es la opción más frecuente, es verdad que muchas veces no los tenemos preparados o cargados para que no salven cuando no tenemos electricidad.

No es con batería portátil: la forma de cargar tu celular cuando no hay electricidad, fácil y rápido. Foto: Shutterstock

La forma fácil y rápida para cargar el celular cuando no hay luz

Las baterías portátiles (power banks) podrían quedar a un lado, dado que podrían estar descargadas. En cambio, existe una solución simple, rápida y accesible que muchos pasan por alto: usar tu auto como cargador.

Tu auto puede convertirse en una fuente de energía confiable para recargar el teléfono móvil sin necesidad de electricidad en casa . Esta alternativa es ideal cuando no hay enchufes disponibles y necesitas mantener tu dispositivo encendido para comunicarte, usar GPS o acceder a información vital.

¿Cómo cargar el celular con este truco?

La mayoría de los vehículos modernos cuentan con puertos USB integrados o el clásico encendedor de cigarrillos (toma de 12V). Solo necesitas:

Un cable USB compatible con tu celular (el que usas habitualmente).

Si tu auto no tiene puerto USB, un adaptador de encendedor a USB (barato y fácil de conseguir).

Para cargarlo, deben seguir estos pasos:

Encender el motor del coche (importante para que el alternador genere energía). Conectar el cable al puerto USB del auto o al adaptador en el encendedor. Enchufar el otro extremo al celular. Esperar a que cargue. La carga será rápida y eficiente, similar a un cargador de pared.

Consejos para utilizar este método de carga

Siempre cargalo con el motor encendido para evitar descargar la batería del vehículo.

Usar cargadores y adaptadores de buena calidad para prevenir daños por fluctuaciones de voltaje.

Si usás el puerto USB integrado del auto, verificá que entregue suficiente amperaje ; de lo contrario, opta por un adaptador de encendedor para una carga más rápida.

Este método es perfecto para emergencias: podés ganar hasta un 50% de batería en poco tiempo.

Otras maneras de cargar tu celular