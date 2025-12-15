En esta noticia
En época de verano, los cortes de luz o apagones suelen ser frecuentes en Argentina, por lo que se dificulta tener el celular con batería. Sin embargo, existe una manera fácil y rápida de cargarlo y sin la necesidad de comprar baterías portátiles.
Si bien el cargador portátil es la opción más frecuente, es verdad que muchas veces no los tenemos preparados o cargados para que no salven cuando no tenemos electricidad.
La forma fácil y rápida para cargar el celular cuando no hay luz
Las baterías portátiles (power banks) podrían quedar a un lado, dado que podrían estar descargadas. En cambio, existe una solución simple, rápida y accesible que muchos pasan por alto: usar tu auto como cargador.
Tu auto puede convertirse en una fuente de energía confiable para recargar el teléfono móvil sin necesidad de electricidad en casa. Esta alternativa es ideal cuando no hay enchufes disponibles y necesitas mantener tu dispositivo encendido para comunicarte, usar GPS o acceder a información vital.
¿Cómo cargar el celular con este truco?
La mayoría de los vehículos modernos cuentan con puertos USB integrados o el clásico encendedor de cigarrillos (toma de 12V). Solo necesitas:
- Un cable USB compatible con tu celular (el que usas habitualmente).
- Si tu auto no tiene puerto USB, un adaptador de encendedor a USB (barato y fácil de conseguir).
Para cargarlo, deben seguir estos pasos:
- Encender el motor del coche (importante para que el alternador genere energía).
- Conectar el cable al puerto USB del auto o al adaptador en el encendedor.
- Enchufar el otro extremo al celular.
- Esperar a que cargue. La carga será rápida y eficiente, similar a un cargador de pared.
Consejos para utilizar este método de carga
- Siempre cargalo con el motor encendido para evitar descargar la batería del vehículo.
- Usar cargadores y adaptadores de buena calidad para prevenir daños por fluctuaciones de voltaje.
- Si usás el puerto USB integrado del auto, verificá que entregue suficiente amperaje; de lo contrario, opta por un adaptador de encendedor para una carga más rápida.
- Este método es perfecto para emergencias: podés ganar hasta un 50% de batería en poco tiempo.
Otras maneras de cargar tu celular
- Cargadores solares: convierten la luz solar en energía eléctrica, siendo útiles en ambientes exteriores y para campings o excursiones.
- Estaciones de energía portátiles: son generadores solares compactos que alimentar a varios dispositivos a la vez. Ideales para casas, oficinas o emergencias, aunque son más costosas.
- Cargadores manuales: se genera energía al girar una manivela o pedalear. Si bien el rendimiento es limitado, puede ser suficiente para mandar un mensaje o hacer una llamada de emergencia.