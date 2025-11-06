En casi todas las casas hay una o más botellas de salsa vacías que sobreviven al fondo de una alacena.
Aunque parezcan inútiles, en realidad son una oportunidad para crear objetos decorativos y funcionales sin gastar dinero.
Con un poco de ingenio y algunos materiales básicos, se pueden convertir en dispensadores caseros para jabón, aceite o incluso lámparas.
¿Por qué no deberías tirar las botellas de salsa?
Las botellas de vidrio tienen características que las hacen ideales para reutilizar: son resistentes, no absorben olores y su diseño con cuello estrecho permite adaptarlas fácilmente a distintos usos.
Además, al reciclarlas se reduce el consumo de plástico y se evita generar más residuos.
Este tipo de envases, que suelen contener salsa de tomate para pizza o pastas, puede transformarse en dispensadores para el baño o la cocina.
También sirven como base para lámparas decorativas o sets de fragancias para invitados.
¿Cómo hacer un dispensador casero con una botella de salsa?
Para convertir una botella en un dispensador, solo se necesita:
- Una botella de vidrio limpia, sin etiqueta ni restos de pegamento.
- Un dosificador con rosca que encaje en el cuello (se consigue en bazares o puede reutilizarse de otro envase).
- Jabón líquido, detergente o cualquier producto que se quiera dispensar.
- Opcional: pintura para vidrio, cinta decorativa, etiquetas y pistola de silicona.
Paso a paso:
- Lavar bien la botella con agua caliente y jabón.
- Remojar en agua con bicarbonato o aceite para quitar la etiqueta.
- Secar completamente y colocar el dosificador. Si no ajusta bien, usar cinta Teflón o silicona para fijarlo.
- Rellenar con el producto elegido. Si es muy espeso, diluir con agua.
- Decorar con pintura, cintas o etiquetas para personalizar.
Usos alternativos para estas botellas recicladas
- Dispensador de aceite o vinagre: ideal para la cocina, usando un dosificador de vertido fino.
- Set de baño para invitados: se pueden preparar varios con diferentes aromas y presentarlos en una bandeja.
- Lámpara DIY: con luces LED, las botellas se transforman en bases decorativas para iluminar cualquier rincón.