Las mamparas de ducha son unos de los puntos débiles al momento de la limpieza del baño. Con el uso diario, estas superficies, ya sean de cristal templado o acrílicas, sucumben a la acumulación implacable de manchas de cal, residuos de jabón y humedad , y pierden su transparencia original.

Mientras que mantener el resto del cuarto de baño limpio y desinfectado resulta una tarea más sencilla, lograr que la mampara luzca como nueva se convierte en un verdadero desafío de limpieza doméstica . Sin embargo, una reconocida experta en orden y limpieza ha compartido un truco viral que promete solucionar este problema con eficacia.

Truco casero y viral: cómo es la mezcla de bicarbonato, detergente y dentífrico para limpiar las mamparas de baño

La clave para devolver el esplendor incluso a las mamparas con años de uso reside en una fórmula casera, económica y ecológica que utiliza solo tres ingredientes básicos, presentes en la mayoría de las casas: bicarbonato, detergente y dentífrico.

Esta receta de limpieza se ha popularizado rápidamente en redes sociales especializadas en el bienestar del hogar, como por ejemplo el usuario @decorandomeelalma . Para crear la mezcla milagrosa, solo se requiere:

una cucharada de bicarbonato de sodio

dos cucharadas de detergente lavaplatos

una cucharada de dentífrico (pasta de dientes).

Cómo aplicar la mezcla de bicarbonato, detergente y dentífrico

Para obtener un producto casero apto para la limpieza de la mampara de baño y otras superficies, solo se debe mezclar sus componentes hasta obtener una pasta uniforme. Luego se podrá aplicar con un trapo húmedo sobre el vidrio; luego se deberá retirar los residuos y enjuagar.

Es crucial asegurarse de que la mampara esté completamente seca antes de comenzar, maximizando así la acción de la pasta. Se aplica la mezcla con una esponja o estropajo suave, realizando movimientos circulares por todo el cristal. Tras dejar que la fórmula actúe durante unos pocos minutos para descomponer la suciedad incrustada, se procede a enjuagar con agua tibia. El paso final, pero fundamental para un resultado perfecto, es secar la superficie inmediatamente con un paño de microfibra o papel de cocina para evitar las nuevas marcas de gotas.

Por qué la mezcla de bicarbonato, detergente y dentífrico funciona para la limpieza

El éxito de esta preparación radica en la sinergia de sus componentes. El bicarbonato de sodio actúa como un agente ligeramente abrasivo, fundamental para desincrustar la cal y las manchas más adheridas a la superficie de la mampara. El jabón lavaplatos cumple una función detergente y desengrasante, disolviendo los restos de grasa y jabón. Por último, la pasta de dientes aporta un toque abrillantador y blanqueante que ayuda a pulir el vidrio, recuperando esa transparencia cristalina perdida. Esta triple acción supera la eficacia de muchos productos comerciales específicos, a un costo mínimo.

Este método no solo ofrece una alternativa sostenible y libre de químicos agresivos a los costosos limpiadores industriales, sino que también confirma la tendencia actual hacia los remedios naturales y accesibles. La versatilidad de la pasta permite su uso en otras áreas problemáticas del baño, como grifos o azulejos. La experta en limpieza subraya que la constancia es la clave: al repetir el proceso regularmente, es posible mantener la mampara impecable y brillante con un esfuerzo mínimo, demostrando el poder del DIY (Hazlo Tú Mismo) en el mantenimiento del hogar. ¡El secreto para unas mamparas como nuevas está en tu despensa!