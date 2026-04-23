Comprar agua, refrescos, cerveza o zumos es parte de la rutina diaria de millones de personas en España. Por eso, cualquier cambio en el precio final de estos productos impacta de forma directa en el bolsillo y en los hábitos de consumo. Antes de terminar 2026 se implementará un nuevo Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para determinados envases de bebidas, lo que añadirá un pago extra al comprar cada unidad. No se trata de un impuesto clásico ni de una subida permanente, sino de una cantidad recuperable si el consumidor devuelve el envase vacío en los puntos habilitados. La obligación nace tras no alcanzarse los objetivos legales de recogida separada de botellas de plástico fijados por la normativa estatal. La referencia más repetida en el sector sitúa la entrada en marcha del sistema en noviembre de 2026, fecha límite derivada del marco regulatorio aprobado en España. El modelo afectará a envases de bebidas de un solo uso, especialmente botellas de plástico, latas y otros recipientes incluidos en la regulación definitiva. En la práctica, el consumidor pagará una cantidad adicional al comprar la bebida. Distintas fuentes del sector sitúan ese depósito en torno a 10 céntimos por envase, aunque el importe final dependerá del desarrollo normativo y operativo. Esa suma se recuperará al devolver la botella o lata en supermercados, comercios adheridos o máquinas de retorno. El origen de esta decisión está en los datos oficiales de recogida. Según la información citada por organismos especializados, España registró una tasa del 41,3% en recogida separada de botellas de plástico en 2023, muy por debajo del 70% exigido por la legislación nacional para activar medidas correctoras. Ese incumplimiento obligó a poner en marcha un sistema ya extendido en numerosos países europeos. Los modelos de depósito y retorno suelen lograr porcentajes mucho más altos de recuperación de envases, además de reducir residuos abandonados en calles, playas y espacios públicos. El primer efecto será visible en el ticket. Quien compre varias bebidas en una sola visita al supermercado verá un gasto inicial más alto. Sin embargo, ese dinero no se pierde si conserva los envases y los devuelve correctamente en los puntos autorizados. También cambiarán hábitos cotidianos. Guardar botellas en casa, separar latas y llevar los envases de vuelta al comercio formará parte del proceso de compra. Para muchos consumidores será una novedad; para otros, una vuelta a sistemas que ya existieron décadas atrás. Lo decisivo será simple: quien recicle recuperará su dinero y quien no lo haga asumirá ese coste añadido.