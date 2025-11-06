Cada vez más personas buscan reconectar con la naturaleza desde casa. Una forma sencilla y efectiva de hacerlo es invitar aves al jardín con una mezcla casera que les sirva de alimento y refugio.

Esta práctica no solo embellece el entorno, sino que también permite observar de cerca especies locales sin alterar sus hábitos.

La clave está en ofrecerles un espacio seguro, tranquilo y con comida adecuada.

No hace falta instalar estructuras complejas ni invertir dinero: con tres ingredientes básicos y algo de paciencia, es posible crear un rincón amigable para los pájaros.

Cómo preparar la mezcla para alimentar aves en casa

La receta es simple y se puede hacer en pocos minutos. Solo se necesita:

Semillas aptas para aves : girasol, sorgo y mijo son las más recomendadas.

Grasa vegetal : ayuda a compactar la mezcla y aporta energía.

Agua: para unir los ingredientes y dar forma.

Se calienta la grasa hasta que se derrita, se mezcla con las semillas y un poco de agua, y se deja entibiar. Luego, se forman pequeñas bolitas que las aves pueden picotear con facilidad. Es importante no agregar sal, azúcar ni pan industrializado, ya que pueden dañar su salud.

¿Dónde colocar el alimento para que las aves lo encuentren?

Una vez listas, las bolitas se pueden ubicar en:

Redes colgadas de árboles

Bandejas de barro

Macetas elevadas

Lo ideal es elegir lugares con sombra, especialmente en días calurosos, y mantener el alimento seco. Si se humedece, hay que reemplazarlo para evitar que se eche a perder.

También conviene observar el jardín durante algunos días para detectar dónde suelen posarse las aves. Las ramas altas, los arbustos y las esquinas tranquilas son los puntos más elegidos por ellas para alimentarse sin sentirse en peligro.

Qué especies se acercan a este tipo de alimento

Según Aves Argentinas, muchas especies urbanas y suburbanas pueden beneficiarse con esta preparación. Algunas de las más comunes son:

Zorzal colorado : camina por el suelo en busca de comida.

Calandria común : curiosa y activa, se acerca con rapidez.

Benteveo : suele posarse en ramas y barandas.

Chingolo: frecuente en jardines con : frecuente en jardines con vegetación variada

Estas aves valoran los espacios donde pueden alimentarse sin estrés, por eso es clave mantener el entorno libre de ruidos fuertes y animales domésticos.