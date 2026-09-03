Los alumnos de ciertas escuelas de la Provincia de Buenos Aires tendrán un descanso extraordinario durante la segunda semana de septiembre.

El sector docente confirmó un paro provincial para el lunes 7 y martes 8 de septiembre, por lo que en los establecimientos alcanzados por la medida no tendrán clases durante esas dos jornadas.

Paro docente el lunes 7 y martes 8 de septiembre: quiénes no tendrán clases

La medida de fuerza fue anunciada para el lunes 7 y martes 8 de septiembre y tendrá alcance provincial. No obstante, esto no implica que todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires deban cerrar sus puertas.

Según la información difundida por AMpBA, la medida de fuerza tendrá alcance en aquellos establecimientos educativos en los que se desempeñen docentes afiliados a la asociación sindical.

Por lo tanto, la adhesión no implica necesariamente la suspensión de clases en todas las escuelas bonaerenses, ya que su impacto dependerá de la participación de los trabajadores de cada institución.

El anuncio también alcanza a General Pueyrredon, por lo que algunas escuelas de Mar del Plata -por ejemplo- podrían verse afectadas por el cese de actividades.

Paro docente en la Provincia de Buenos Aires: quiénes podrían no tener clases el 7 y 8 de septiembre.

¿Por qué habrá paro docente en la Provincia de Buenos Aires?

La nueva medida de fuerza se da en el marco del conflicto salarial que atraviesa al sector docente en la Provincia de Buenos Aires.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires acordó con la mayoría de los gremios docentes un aumento salarial del 7% escalonado, compuesto por un 5% correspondiente a julio y un 2% para agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio. El segundo tramo se refleja en los haberes que los trabajadores perciben durante septiembre.

Sin embargo, el incremento fue rechazado por la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires (AMpBA), que considera insuficiente la recomposición salarial frente a la pérdida de poder adquisitivo.

En ese contexto, el gremio volvió a convocar a un paro de 48 horas para el lunes 7 y martes 8 de septiembre, como parte de la continuidad de su plan de lucha.

Mar del Plata: qué escuelas podrían suspender las clases

En Mar del Plata, la situación dependerá de cada establecimiento educativo.

El paro no implica que todas las escuelas permanezcan cerradas automáticamente. La medida alcanzará a las instituciones provinciales en las que haya docentes adheridos al sindicato que convocó la protesta.

Por este motivo, los padres y estudiantes deberán estar atentos a las comunicaciones oficiales de cada escuela para saber si finalmente tendrán clases el lunes 7 y martes 8 de septiembre .

Fin de semana largo de cuatro días para algunos alumnos

Para los estudiantes que no tengan clases el lunes y martes, el calendario podría generar un fin de semana extra largo de cuatro días.

Quienes tengan su última jornada escolar el viernes 4 de septiembre y retomen las actividades recién el miércoles 9 tendrán el cronograma de la siguiente forma:

Sábado 5 de septiembre: sin clases.

Domingo 6 de septiembre: sin clases.

Lunes 7 de septiembre: paro docente.

Martes 8 de septiembre: paro docente.

Miércoles 9 de septiembre: regreso a las aulas.

En este contexto, algunos alumnos bonaerenses podrían llegar a tener cuatro días consecutivos sin clases, aunque la medida no afectará necesariamente a todas las escuelas, ya que dependerá de la adhesión de los docentes de cada establecimiento.

¿Habrá clases el miércoles 9 de septiembre?

En principio, la medida anunciada comprende únicamente el lunes 7 y martes 8 de septiembre.