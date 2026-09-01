Confirmado | No habrá clases el lunes 7 ni martes 8 de septiembre: cuándo regresan los estudiantes a las aulas (foto: ChatGPT).

El inicio de septiembre traerá una particularidad para miles de estudiantes en España. En Asturias, no habrá clases el lunes 7 ni el martes 8 de septiembre, ya que las actividades lectivas de los principales niveles educativos comenzarán después de esas fechas.

El martes 8 se celebra el Día de Asturias, una de las fiestas laborales oficiales de la comunidad autónoma en 2026. Sin embargo, el feriado no obligará a interrumpir unas clases ya iniciadas, dado que el regreso generalizado a las aulas está previsto para el día siguiente.

De esta forma, los alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato deberán incorporarse a los centros el miércoles 9 de septiembre, según el calendario aprobado por la Consejería de Educación del Principado.

Cuándo comienzan las clases después del feriado del 8 de septiembre

El calendario escolar oficial establece que las actividades lectivas de Educación Infantil de 3 a 6 años, Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato comenzarán el miércoles 9 de septiembre y finalizarán el 23 de junio de 2027.

También empezarán el 9 de septiembre las escuelas de Educación Infantil de 0 a 3 años. Para estos centros, además, el lunes 7 figura expresamente como jornada no lectiva dentro del calendario establecido para el comienzo del curso.

Otros estudiantes deberán esperar algunos días más. La Formación Profesional, las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, las Enseñanzas Artísticas Superiores y las deportivas de régimen especial comenzarán el 14 de septiembre.

En tanto, las Enseñanzas Artísticas Elementales y Profesionales de Música y Danza arrancarán el 23 de septiembre, mientras que las Escuelas Oficiales de Idiomas y la Educación de Personas Adultas lo harán el 5 de octubre.

Por qué no habrá clases el martes 8 de septiembre

El 8 de septiembre es el Día de Asturias y figura entre las fiestas laborales de la comunidad autónoma para 2026. La jornada tiene consideración de día inhábil en todo el territorio del Principado, al igual que otras celebraciones nacionales y autonómicas recogidas en el calendario oficial.

El calendario escolar establece, además, que las fiestas de la comunidad autónoma tienen consideración de días no lectivos, junto con las fiestas nacionales y las dos celebraciones locales correspondientes a cada municipio.

En 2026 se produce así una coincidencia particular: el Día de Asturias cae justo un día antes del inicio de las clases para la mayor parte de los estudiantes. Por eso, el martes 8 permanecerán fuera de las aulas y deberán incorporarse el miércoles 9.

Aunque administrativamente el curso escolar 2026-2027 comienza el 1 de septiembre, la normativa diferencia esta fecha del comienzo efectivo de las actividades lectivas, que varía según cada enseñanza.

Confirmado | No habrá clases el lunes 7 ni martes 8 de septiembre: cuándo regresan los estudiantes a las aulas (foto: Shutterstock).

Cuáles serán los próximos días sin clases durante el curso

Tras el inicio de las clases, el calendario contempla nuevas jornadas no lectivas durante el año. Para la mayoría de los centros figuran el 30 de octubre y el 3 y 4 de noviembre de 2026, además de los festivos nacionales, autonómicos y locales correspondientes.

Las vacaciones de Navidad se extenderán desde el 23 de diciembre de 2026 hasta el 10 de enero de 2027, ambos incluidos. Posteriormente, el calendario establece otro período vacacional entre el 22 y el 28 de marzo de 2027.

También serán jornadas no lectivas generales el 8 y 9 de febrero de 2027. A estas fechas podrán sumarse los días festivos propios de cada municipio, por lo que el calendario concreto puede presentar diferencias dependiendo de dónde se encuentre el centro educativo.

De esta manera, para buena parte de las familias asturianas la primera fecha clave será el miércoles 9 de septiembre, cuando comenzará oficialmente la actividad lectiva de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato.