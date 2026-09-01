La medida está incluida en la programación oficial para las instituciones educativas del Distrito.

Ya es oficial | No habrá clases el lunes 12: decretan feriado y los estudiantes tendrán un fin de semana largo de tres días

Las clases en los colegios oficiales de Bogotá tendrán una pausa durante octubre de 2026, de acuerdo con el calendario académico establecido por la Secretaría de Educación del Distrito. La programación oficial determina que los estudiantes tendrán receso escolar del 5 al 12 de octubre, mientras que los docentes desarrollarán actividades institucionales durante ese mismo periodo.

De esta manera, la jornada académica de los estudiantes se desarrollará hasta los primeros días de octubre y los colegios oficiales no tendrán clases durante la semana comprendida entre el lunes 5 y el lunes 12 de octubre. La fecha forma parte del calendario académico 2026 definido mediante la Resolución 2433 de 2025 .

¿Cuándo terminan las clases antes del receso de octubre en Bogotá?

El calendario oficial establece que el receso estudiantil será del 5 al 12 de octubre de 2026, por lo que los estudiantes de los colegios oficiales del Distrito no deberán asistir a clases durante ese periodo.

La programación también señala que la semana del 5 al 11 de octubre corresponde a una jornada de desarrollo institucional para directivos docentes y profesores. Durante esos días, el personal educativo debe adelantar labores relacionadas con planeación, evaluación, revisión y ajustes de los procesos académicos.

Por eso, aunque los estudiantes estarán en receso, la semana no representa necesariamente una pausa de actividades para los docentes.

Las clases en Bogotá se extenderán hasta el 2 de octubre y ninguna escuela abrirá entre los lunes 5 y 12. ChatGPT - creada con IA

¿Por qué no habrá clases en los colegios de Bogotá del 5 al 12 de octubre?

La suspensión temporal de las clases responde al receso estudiantil incluido en el calendario académico oficial de Bogotá para 2026. La Resolución 2433 establece 12 semanas de receso para los estudiantes durante el año y distribuye una de ellas entre el 5 y el 12 de octubre.

Esta programación está relacionada además con las disposiciones nacionales que contemplan un receso estudiantil y tiempo para desarrollo institucional en la semana previa al día feriado en el que se conmemora el Descubrimiento de América, correspondiente al 12 de octubre.

¿Cuándo vuelven las clases después del receso de octubre en Bogotá?

El documento oficial fija el receso estudiantil entre el 5 y el 12 de octubre de 2026. Por lo tanto, el regreso a las actividades académicas deberá realizarse el 13 de octubre, ya que el día anterior es festivo nacional por el Día de la Raza.

¿Hasta cuándo van las clases en Bogotá durante 2026?

El calendario académico de los colegios oficiales de Bogotá contempla 40 semanas lectivas de trabajo con estudiantes, divididas en dos semestres. El segundo periodo académico está establecido entre el 6 de julio y el 29 de noviembre de 2026, con 20 semanas lectivas.

Después de finalizar las actividades académicas del año, el calendario establece un nuevo periodo de receso estudiantil entre el 30 de noviembre de 2026 y el 11 de enero de 2027, equivalente a seis semanas.

Así queda organizado el tramo final del año escolar para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Bogotá: