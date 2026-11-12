El sindicato de trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Rosario, APUR (Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario), confirmó un nuevo paro que dejará sin clases a miles de alumnos.

La medida de fuerza del lunes 16 forma parte del plan de lucha convocado por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del sector.

Nuevo paro no docente en la UNR: cuándo será la medida de fuerza

El paro no docente será el próximo lunes 16 en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial.

De esta manera, las actividades en las facultades y escuelas dependientes de la UNR se verán afectadas, ya que los edificios permanecerán cerrados o funcionarán con guardias mínimas.

El cese de tareas afectará tanto a la actividad académica como a la administrativa.

No hay clases el lunes 16 y los estudiantes tendrán otro fin de semana de 3 días por un paro no docente en Rosario. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué reclaman los trabajadores no docentes

En diálogo con medios locales, el secretario general de APUR, Miguel Roldán, denunció que los trabajadores no docentes acumulan una pérdida salarial del 38% desde el inicio de la gestión de la administración nacional.

En la misma línea, cuestionó la política del Gobierno respecto del financiamiento de las universidades públicas.

El dirigente también sostuvo que los trabajadores reciben aumentos que no compensan la evolución de la inflación, por lo que el gremio busca recuperar el poder adquisitivo perdido.

El reclamo se suma al conflicto que mantienen los gremios universitarios por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En este marco, APUR confirmó la adhesión al paro del lunes 16.