Revelación del siglo: investigadores encuentran la reserva de agua más inmensa en el universo

Un colectivo de astrónomos ha hecho público el descubrimiento de la reserva de agua más grande del universo. Esta cantidad supere con creces el volumen combinado de todos los océanos de la Tierra y proporciona indicios cruciales sobre los orígenes de la vida y el desarrollo del cosmos.

Este hallazgo tiene importantes implicaciones para la comprensión de nuestro propio planeta y su lugar en el universo. La investigación continúa y se espera que surjan más descubrimientos que amplíen nuestro conocimiento en el futuro.

Descubrimiento del siglo: científicos hallan la reserva de agua más grande en el universo y supera por mucho a los océanos terrestres (foto: archivo).

¿En qué lugar del universo se encuentra la mayor reserva de agua?

El yacimiento se localiza a 12.000 millones de años luz de la Tierra, en las cercanías del cuásar APM 08279+5255, un objeto de gran luminosidad que se alimenta de un agujero negro supermasivo.

Consiste en una vasta nube de vapor de agua que equivale a 140 billones de océanos terrestres, siendo la acumulación más masiva y distante reconocida hasta el presente.

¿Cómo un cuásar revela moléculas en el universo?

Los cuásares son núcleos de galaxias activas que exhiben un brillo tan intenso que superan la luz de todas sus estrellas. En este contexto, el cuásar alberga un agujero negro que posee 20.000 millones de veces la masa del Sol, siendo capaz de generar la energía equivalente a mil billones de soles.

La materia que envuelve al agujero negro se calienta considerablemente y libera radiación. Este entorno posibilita la detección de moléculas como el vapor de agua, las cuales se extienden a lo largo de cientos de años luz.

¿Cómo cambian las nuevas pruebas sobre el agua tras el Big Bang nuestras ideas sobre la vida?

Antes se consideraba que el agua surgió mucho tiempo después del Big Bang. Sin embargo, investigaciones recientes realizadas por la Universidad de Portsmouth demuestran que las primeras moléculas de agua se formaron entre 100 y 200 millones de años después del Big Bang, como resultado de las explosiones de las primeras estrellas, denominadas supernovas de población III.

Esto sugiere que las condiciones para la vida emergieron mucho antes de lo que se había supuesto, lo que abre nuevas perspectivas sobre la posibilidad de la existencia de planetas habitables.

¿Cuál es su relevancia para la ciencia?

El hallazgo singular representa un elemento fundamental para las ciencias por las razones siguientes:

Demuestra la presencia del agua en el universo desde fases muy iniciales.

Ratifica la existencia de reservas colosales en ubicaciones distantes y extremas del cosmos.

Facilita la comprensión de la formación de galaxias, estrellas y planetas en los inicios del universo.

El hallazgo de agua en el cosmos transforma nuestra comprensión galáctica.

Un equipo de científicos planea futuras observaciones para analizar la composición química de la nube de vapor de agua y esclarecer su relación con la formación de sistemas planetarios.

La investigación resalta la importancia de estudiar cuásares, ya que podrían brindar información valiosa sobre el universo temprano y la aparición de agua en diferentes entornos galácticos.