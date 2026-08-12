El país más chico de nuestra región y el único dónde tienen más de 10 lenguas.

En el extremo noreste de Sudamérica existe un país que suele pasar desapercibido, pero que reúne una combinación particular de paisajes, idiomas, culturas y tradiciones. Se trata de Surinam, la nación más pequeña del continente tanto por superficie como por cantidad de habitantes.

A pesar de sus dimensiones, el territorio ofrece una enorme variedad natural: desde selvas tropicales y extensos ríos hasta montañas, llanuras y costas sobre el océano Atlántico. Esta diversidad convierte al país en un destino singular dentro de la región.

Surinam, el único país sudamericano donde el neerlandés es idioma oficial

Surinam se encuentra en la costa nororiental de Sudamérica. Limita con el océano Atlántico al norte, mientras que comparte fronteras terrestres con Guyana, Guayana Francesa y Brasil. Su capital es Paramaribo, principal centro urbano y político del país.

Uno de los aspectos que más lo diferencia de sus vecinos es su idioma oficial: el neerlandés. La explicación se encuentra en su pasado colonial, ya que Surinam permaneció bajo dominio de los Países Bajos hasta alcanzar su independencia en 1975.

Sin embargo, el neerlandés está lejos de ser la única lengua utilizada en la vida cotidiana. También tienen una fuerte presencia el sranan tongo, diversos idiomas de origen asiático y numerosas lenguas indígenas.

Surinam. X @viajepatrimonio

Un país donde conviven múltiples culturas

La historia migratoria de Surinam dio lugar a una sociedad con una gran diversidad de orígenes. Su población está integrada por comunidades de ascendencia africana, indígena, india, javanesa, europea y china, entre otras.

Esta mezcla se refleja en las costumbres, la gastronomía, las celebraciones y las expresiones culturales que forman parte de la identidad nacional.

La diversidad también se manifiesta en el ámbito religioso. En el país conviven comunidades cristianas, hinduistas y musulmanas, además de personas que mantienen prácticas y creencias vinculadas con las tradiciones indígenas.

La naturaleza es una de las grandes riquezas de Surinam

Más allá de su diversidad cultural, el territorio surinamés se caracteriza por una importante riqueza natural.

Una extensa superficie está cubierta por selva tropical, mientras que en distintas zonas aparecen ríos, montañas y llanuras. La combinación de estos ambientes favorece la existencia de una gran variedad de especies animales y vegetales.

En el norte, la costa atlántica ofrece otro paisaje completamente diferente al del interior selvático. Esta variedad geográfica convierte a Surinam en un territorio especialmente atractivo para quienes buscan conocer destinos poco explorados de Sudamérica.

La naturaleza es una de las grandes riquezas de Surinam. X @viajepatrimonio

La herencia de los Países Bajos todavía está presente

La influencia neerlandesa continúa siendo visible en diferentes aspectos de la vida de Surinam. La arquitectura de Paramaribo es uno de los ejemplos más claros, con construcciones que conservan características de la época colonial.

Entre los edificios destacados se encuentra el Palacio Presidencial, ubicado en el centro de la capital. Su construcción se remonta al período colonial y presenta elementos arquitectónicos europeos adaptados a las condiciones climáticas de la región.

El patrimonio histórico de Paramaribo es, de hecho, uno de los principales atractivos culturales del país.

Surinam. Wiktionary.

El plato típico de Surinam que refleja su mezcla cultural

La diversidad también llegó a la cocina. Uno de los platos tradicionales más conocidos es el pom, una preparación que combina pollo, pomtajer —un tubérculo de la región— y cítricos.

Su presencia en celebraciones y reuniones familiares refleja cómo distintas influencias culturales fueron integrándose con el paso del tiempo hasta formar una gastronomía propia.

Un destino poco conocido de Sudamérica

Surinam puede resultar sorprendente incluso para quienes conocen buena parte de los países de América del Sur. Su pequeño tamaño contrasta con la variedad de paisajes, idiomas, religiones y culturas que conviven dentro de sus fronteras.

Su pasado ligado a los Países Bajos, la diversidad de su población y la extensión de sus selvas hacen que este país sea uno de los destinos más particulares y menos explorados del continente.