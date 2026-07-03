El dato que opone las Tasas de Interés argentinas del resto de la región: por qué podrían subir de acá a fin de año
Las tasas nacionales se despegan de las de la región por dos problemas que han sido endémicos en la economía nacional y que, aun moderados, no son olvidados por el mercado. Por qué podrían volver a subir en el segundo semestre
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 3 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.