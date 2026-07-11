Un hito en la conservación de la fauna sudamericana ha cautivado la atención de los investigadores. En un impresionante hallazgo, se logró captar imágenes de un ejemplar juvenil de águila harpía en la selva misionera de Argentina.

Se trata de un terrible depredador. Una de las aves rapaces más imponentes y poderosas de Sudamérica que se alimenta principalmente de mamíferos. Este avistamiento, que no ocurría desde hace más de 20 años, pone en evidencia la importancia de proteger la biodiversidad de la región.

Su presencia es un indicio de la salud ambiental de la región, y este avistamiento refuerza la urgencia de conservar estos hábitats para asegurar su supervivencia y la de muchas otras especies que comparten su territorio.

El regreso del águila harpía: cómo la descubrieron

La captura de la imagen de la joven águila harpía por parte de Manuel Encabo y Sergio Moya no fue fruto de la casualidad, sino de un incansable trabajo de investigación que comenzó hace más de 20 años.

A lo largo de este tiempo, ambos científicos han dedicado innumerables horas de campo en busca de esta rara especie, recorriendo las reservas de Misiones y otras provincias argentinas como Formosa, Salta y Jujuy. A pesar de haber encontrado otros ejemplares de aves rapaces, el águila harpía se les había escapado hasta una histórica mañana de finales de julio.

El águila harpía había estado sin ser vista durante 20 años. Shutterstock

Durante su búsqueda, los investigadores se enfrentaron a la dificultad de trabajar en una zona selvática de enorme extensión, con más de 240.000 hectáreas de bosque denso, lo que dificultaba enormemente la localización del águila. Además, las águilas harpías son aves muy escurridizas, que suelen volar bajo entre las copas de los árboles y son difíciles de avistar.

El águila harpía: por qué está al borde de la extinción

El águila harpía, una de las aves más grandes y poderosas del planeta, se enfrenta a serias amenazas que ponen en riesgo su supervivencia. Históricamente, este magnífico ave ha habitado las selvas de Sudamérica. Sin embargo, su población ha visto una disminución drástica como resultado de la pérdida de su hábitat natural y la caza furtiva.

Esta ave, que puede alcanzar un tamaño impresionante y llegar a pesar hasta 9 kilos, se posiciona como un depredador tope en su ecosistema, alimentándose principalmente de mamíferos como monos y perezosos.

La deforestación y la caza furtiva siguen poniendo en riesgo la supervivencia de esta especie, que es clave para la conservación de la biodiversidad. (Foto: Wikimedia)