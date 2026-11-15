La disyuntiva entre utilizar “imprimido” o “impreso” constituye una de las consultas lingüísticas más frecuentes entre los hispanohablantes, quienes suelen considerar errónea la primera variante al asociarla de forma equivocada con un vulgarismo.

La Real Academia Española (RAE) y el Diccionario panhispánico de dudas aclaran que el verbo imprimir integra un grupo muy reducido dentro del idioma español que admite legalmente un doble participio: uno regular terminado en -do (imprimido, documentado en textos cultos desde el siglo XV) y otro irregular (impreso, registrado desde el siglo XIII).

Cuándo utilizar “imprimido” o “impreso” en tiempos compuestos y voz pasiva

De acuerdo con los criterios establecidos por la normativa académica, ambos participios pueden emplearse de manera indistinta cuando cumplen una estricta función verbal dentro de la oración.

Esto ocurre específicamente en dos estructuras gramaticales concretas: en los tiempos compuestos construidos con el verbo haber (tanto “he imprimido los documentos” como “he impreso los documentos” son construcciones completamente válidas en el registro formal y cotidiano) y en las oraciones redactadas en voz pasiva perifrástica (donde resulta correcto escribir tanto “los informes fueron imprimidos antes de tiempo” como “los informes fueron impresos antes de tiempo”).

A pesar de que la validez gramatical resulta idéntica en estos contextos, la RAE señala que el uso de la forma irregular “impreso” goza de mucha mayor frecuencia y naturalidad en el habla corriente, especialmente en el español de Hispanoamérica.

la RAE señala que el uso de la forma irregular “impreso” goza de mucha mayor frecuencia y naturalidad en el habla corriente, especialmente en el español de Hispanoamérica.

Diferencias gramaticales al funcionar como adjetivo o sustantivo

La equivalencia entre ambas variantes deja de ser absoluta cuando la palabra abandona su rol estrictamente verbal para desempeñar otras categorías sintácticas dentro del enunciado.

Cuando cumple la función de adjetivo acompañando a un sustantivo para calificarlo, la norma académica recomienda de manera categórica preferir la forma irregular “impreso” con sus respectivas flexiones de género y número (“libros impresos” o “la carta impresa”).

Al actuar como sustantivo, únicamente la forma “impreso” está reconocida en el diccionario académico para referirse a un formulario, folleto o documento físico que debe ser completado, como ocurre en la frase “han rellenado el impreso”.

Qué otros verbos en español conservan el doble participio oficial

El fenómeno morfológico que afecta al verbo imprimir (y a sus derivados directos, como sobreimprimir o reimprimir) no es exclusivo, aunque sí excepcional dentro de la lengua española.