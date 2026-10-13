Una creencia muy extendida entre los dueños de mascotas es que los perros no solo comprenden las emociones humanas, sino que actúan impulsados por la empatía para consolar a sus cuidadores en momentos de aflicción.

Sin embargo, una investigación publicada en la revista Animal Cognition por un equipo de investigadoras encabezado por Juliane Bräuer y Yana Bender (asociadas a instituciones como el Instituto Max Planck) reveló que la respuesta canina responde a patrones de percepción y valor adaptativo más que a un sentimiento empático de compasión.

El estudio evaluó la reacción de perros ante emociones genuinas de sus dueños , analizando tanto la interacción directa como la capacidad de respuesta durante tareas de entrenamiento.

El experimento: emociones reales y evaluación de la obediencia

A diferencia de investigaciones previas que utilizaban grabaciones de audio, fotografías o actores que simulaban emociones, los científicos manipularon los estados de ánimo de los dueños para que experimentaran tristeza, felicidad o neutralidad de forma auténtica mediante la proyección de videoclips. Es importante destacar que los dueños desconocían el propósito exacto del experimento .

Durante las pruebas, los investigadores midieron el comportamiento canino en dos momentos clave: durante la inducción emocional del dueño y durante una sesión posterior de aprendizaje de una nueva orden .

El estudio evaluó la reacción de perros ante emociones genuinas de sus dueños, analizando tanto la interacción directa como la capacidad de respuesta durante tareas de entrenamiento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los principales hallazgos mostraron variaciones de conducta según el estado de ánimo:

Ante la tristeza del dueño : los perros redujeron el contacto físico, miraron menos a sus cuidadores, saltaron con menor frecuencia y mostraron una marcada disminución en la obediencia a la orden de “sentarse”.

Ante la felicidad del dueño: los perros registraron un desempeño superior en la tarea entrenada, acatando las órdenes de manera más rápida y eficiente.

Los resultados desmitifican la idea de que los perros reaccionan con comportamientos de consuelo o búsqueda activa de contacto físico ante la tristeza.

En lugar de aproximarse para “brindar afecto”, la tendencia observada fue el alejamiento y la reducción en el nivel de atención e interacción.

Las investigadoras explican que la baja obediencia registrada en momentos de tristeza no responde a una actitud de rebeldía o desobediencia consciente, sino a cómo los perros procesan el entorno.

Un dueño triste emite señales corporales, auditivas y químicas de menor energía y poca claridad en la comunicación. Ante esta falta de estímulo o recompensa clara, el perro pierde motivación, reduce la interacción y desatiende las instrucciones habituales.

Por el contrario, la emoción positiva y entusiasta actúa como un facilitador del aprendizaje, potenciando la capacidad de atención y la respuesta a las indicaciones del guía.