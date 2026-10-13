La presencia de “El Niño” continúa en su máximo esplendor y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas en cuatro provincias del país para este martes 13 de octubre.

Según informó el SMN a través del Sistema de Alerta Temprana , la alerta meteorológica amarilla por tormentas se encuentra vigente para Mendoza, San Luis, La Pampa y Neuquén.

Asimismo, el organismo anticipó que podrían registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento de 60 km/h .

Cuáles son las zonas afectadas por las tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que la alerta meteorológica amarilla se presentará en toda la provincia de San Luis, en el oeste de La Pampa, noreste y sur de Mendoza, y centro, suroeste y noroeste de Neuquén.

Todas las localidades afectadas:

San Luis:

Zona baja de Ayacucho

Zona baja de Chacabuco

Zona baja de Junín

Zona baja de Libertador General San Martín

Zona baja de Belgrano

Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón

Zona baja de Coronel Pringles

Zona baja de General Pedernera

Gobernador Dupuy

Mendoza:

Este de Las Heras

La Paz

Lavalle

San Martín

Santa Rosa

Zona baja de Malargüe

La Pampa:

Chical Co

Puelén

Chalileo

Limay Mahuida

Loventué

Las tormentas se darán durante este lunes. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Neuquén:

Este de Loncopué

Este de Picunches

Este de Ñorquín

Oeste de Añelo

Oeste de Pehuenches

Sur de Chos Malal

Sur de Minas

Catán Lil

Collón Curá

Zapala

Zona baja de Aluminé

Zona baja de Huiliches

Zona baja de Lácar

También hay alerta naranja por tormentas en Mendoza

El organismo meteorológico emitió una alerta naranja por tormentas que afectará a una parte de la provincia de Mendoza.

Este fenómeno meteorológico se dará, principalmente, en las localidades de General Alvear y la Zona Baja de San Rafael y se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, los cuales podrían ser superados de forma puntual, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.