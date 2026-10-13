La presencia de “El Niño” continúa en su máximo esplendor y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas en cuatro provincias del país para este martes 13 de octubre.
Según informó el SMN a través del Sistema de Alerta Temprana, la alerta meteorológica amarilla por tormentas se encuentra vigente para Mendoza, San Luis, La Pampa y Neuquén.
Asimismo, el organismo anticipó que podrían registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento de 60 km/h.
Cuáles son las zonas afectadas por las tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional señaló que la alerta meteorológica amarilla se presentará en toda la provincia de San Luis, en el oeste de La Pampa, noreste y sur de Mendoza, y centro, suroeste y noroeste de Neuquén.
Todas las localidades afectadas:
San Luis:
- Zona baja de Ayacucho
- Zona baja de Chacabuco
- Zona baja de Junín
- Zona baja de Libertador General San Martín
- Zona baja de Belgrano
- Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón
- Zona baja de Coronel Pringles
- Zona baja de General Pedernera
- Gobernador Dupuy
Mendoza:
- Este de Las Heras
- La Paz
- Lavalle
- San Martín
- Santa Rosa
- Zona baja de Malargüe
La Pampa:
- Chical Co
- Puelén
- Chalileo
- Limay Mahuida
- Loventué
Neuquén:
- Este de Loncopué
- Este de Picunches
- Este de Ñorquín
- Oeste de Añelo
- Oeste de Pehuenches
- Sur de Chos Malal
- Sur de Minas
- Catán Lil
- Collón Curá
- Zapala
- Zona baja de Aluminé
- Zona baja de Huiliches
- Zona baja de Lácar
También hay alerta naranja por tormentas en Mendoza
El organismo meteorológico emitió una alerta naranja por tormentas que afectará a una parte de la provincia de Mendoza.
Este fenómeno meteorológico se dará, principalmente, en las localidades de General Alvear y la Zona Baja de San Rafael y se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, los cuales podrían ser superados de forma puntual, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.