El comportamiento de las mascotas puede ser muy variado y siempre se recomienda prestarle atención a las acciones que hacen. Pancho Cavero, un veterinario especialista en el cuidado de animales, explicó cuál es el significado de los “mordisquitos” que suelen dar los perros y por qué lo hacen.

Lo más importante de este comportamiento, según detalló el veterinario, es que no se trata de algo malo, sino más bien todo lo contrario ya que “es una forma de comunicación que viene desde su primera semana de vida”, contó en una publicación que realizó en sus redes.

Qué significan los mordisquitos de los perros

En el posteo emitido en su cuenta de Instagram, Pancho Cavero hizo referencia de las diferentes actitudes que puede tener un perro.

En este sentido, destacó cuál es la razón por la que muchas veces muerden suavemente a sus dueños: “Cuando tu perro te da esos mordiquisquitos suaves no es porque quiera hacerte daño, en realidad te está hablando. Es una forma de comunicación que viene desde su primera semana de vida”, manifestó.

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Además, expuso que al tratarse de un arraigo que traen prácticamente desde el nacimiento, no se debe tomar como un aspecto negativo. “Así es como los cachorros se acicalan entre ellos, fortalecen vínculos y le dicen a su manada que son parte de su familia, y contigo hacen exactamente lo mismo”, esbozó en la publicación.

La forma de demostrar amor de muchos cachorros

Si bien esta práctica no es tomada como algo malo, es importante diferenciar a qué se debe. Así lo explicó el veterinario, quien indicó que “puede significar afecto, que quiera jugar, que busca tu atención o incluso que está descargando un poco de tensión”.

Además, aseguró que “en cachorros es especialmente frecuente porque todavía están aprendiendo a regular la forma de su mordida y exploran el mundo con su hocico”, destacó como un punto clave para entender muchas de las actitudes de los perros.

Un dato importante sobre los mordiscos de los perros

Pese a que en la mayoría de los casos los mordisquitos sean inofensivos, el especialista expresó que siempre se le debe prestar atención a la postura del cachorro al hacerlo.

Sobre esto, relató: “Lo importante es siempre observar el conexto: un mordisquito relajado con cuerpo suelto y mirada tranquila, es cariño puro. Si va a acompañado de rigidez o señales de incomodidad, vale la pena revisarlo”, concluyó en el posteo.