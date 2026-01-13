No es Palermo: el barrio oculto de Buenos Aires donde las calles llevan nombres de flores

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de Tres de Febrero, se encuentra Ciudad Jardín Lomas del Palomar, un barrio que sorprende por su diseño urbano y su identidad verde.

Con calles curvas, abundante vegetación y un trazado pensado para la calma, este rincón del Conurbano se consolidó como uno de los espacios residenciales más atractivos del Gran Buenos Aires.

Un diseño inspirado en Europa

El barrio nació en 1944 como un proyecto innovador impulsado por el empresario alemán Erich Zeyen. Su idea se basó en el modelo británico de Ciudad Jardín, creado por Ebenezer Howard, que buscaba equilibrar la vida urbana con el contacto permanente con la naturaleza.

El plan incluyó viviendas, escuelas, clubes, iglesias y espacios verdes, todo a distancias caminables. En 1943, el urbanista Carlos María Della Paolera lo reconoció como la primera Ciudad Jardín de Sudamérica.

Calles con nombres únicos y espíritu verde

Una de las características más llamativas son los nombres de sus calles, que rinden homenaje a flores y plantas: De los Paraísos, De los Geranios, De las Margaritas, entre otras.

También hay arterias dedicadas a aviadores, como Aviador Wernicke, en honor a la cercanía del Colegio Militar y la tradición aérea del lugar. Los carteles de madera y la vegetación abundante refuerzan la estética natural que define al barrio.

Historia y cultura en cada rincón

Ciudad Jardín no solo destaca por su diseño, también por su valor histórico. En sus alrededores se encuentran sitios vinculados a la Batalla de Caseros de 1852, como El Palomar y el Ombú.

Además, el barrio fue cuna de artistas y músicos reconocidos: Gustavo Santaolalla, Ciro Martínez, integrantes de Sumo y Los Piojos, entre otros, encontraron inspiración en su paisaje.

Entre sus espacios más emblemáticos figuran la Plaza del Avión, la Plaza Plate, el Teatro Helios, el Boulevard San Martín, el Colegio Alemán, la heladería Auguri y la cervecería Tipas.

La calle que enamora: De las Tipas

Si buscás un lugar para caminar o andar en bicicleta, la calle De las Tipas es ideal. Con apenas cinco cuadras, forma un túnel verde similar al de la avenida Melián en Belgrano, pero en pleno Conurbano. Sus casas bajas y su calma la convierten en una postal perfecta para quienes buscan naturaleza y tranquilidad cerca de la ciudad.

Un barrio protegido

En 2019, Ciudad Jardín fue declarada Área de Protección Urbana para preservar su diseño original y su espíritu de ciudad planificada. Hoy, sigue siendo un espacio único donde la naturaleza y la historia conviven con la vida moderna.