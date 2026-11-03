Las señales de tránsito establecen reglas que los conductores deben cumplir durante la circulación. Entre ellas se encuentran las que regulan las velocidades permitidas en determinados tramos de calles, rutas, autopistas y otras vías.

Una de las que puede generar confusión es la señal circular de fondo azul con un número en el centro. A diferencia de la señal de velocidad máxima, que establece un límite superior, esta indica la velocidad mínima obligatoria que deben mantener los vehículos.

Qué significa la señal de fondo azul y número en el medio

La señal R.16, límite de velocidad mínima, está representada por un círculo azul con una orla roja y un número blanco que indica una velocidad expresada en kilómetros por hora. Según el Sistema de Señalización Vial Uniforme, no se puede circular por la vía señalizada con una velocidad inferior a la indicada.

No es límite de velocidad máxima: qué significa la señal de tránsito de fondo azul con un número al medio. ChatGPT | Audiencias

Por ejemplo, si la señal indica 35, significa que los vehículos no deben circular por ese tramo a una velocidad inferior a 35 kilómetros por hora, siempre que las condiciones de circulación permitan mantener esa velocidad de manera segura.

La señal se coloca en sectores en los que se considera necesario establecer un mínimo de velocidad diferente al determinado por las normas generales. Por eso, no debe interpretarse como una recomendación, sino como una prescripción que forma parte de las reglas de circulación.

Cómo debe actuar el conductor ante esta señal

El encontrarse con esta señal, el conductor debe prestar atención al número indicado y mantener una velocidad igual o superior a ese mínimo, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. La velocidad precautoria exige conservar en todo momento el dominio del vehículo y tener en cuenta factores como el estado de la vía, la visibilidad, el clima y la densidad del tránsito.

Si por una circunstancia del tránsito resulta necesario disminuir la velocidad, el conductor debe priorizar la seguridad de la circulación.