El alfajor es una de las golosinas más elegidas para todos los días y hay uno que logró convertirse en el más elegido por los argentinos y dejar atrás a marcas históricas. Gracias a su inconfundible sabor y valor accesible, esta marca volvió a lo más alto del podio y se posicionó como el más vendido en el año. El alfajor Guaymallén se posiciona como el más vendido del país en 2026, superando a otras marcas históricas y consolidándose como el preferido en kioscos y almacenes. Su popularidad se explica, en gran parte, por su relación precio-calidad y su fuerte presencia en todo el territorio nacional, convirtiéndolo en el más consumido. El ranking actualizado por Infokioscos de los alfajores más vendidos en 2026 quedó de la siguiente manera: Preparar alfajores caseros es una alternativa ideal para disfrutar este clásico argentino con ingredientes simples y un resultado delicioso. La clave está en lograr tapas suaves y un relleno generoso de dulce de leche. El proceso no es complicado, pero requiere respetar los tiempos de reposo y cocción para obtener una textura perfecta. Además, se pueden personalizar con coco rallado, chocolate o azúcar impalpable.