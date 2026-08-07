La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a más de 422 millones de personas en todo el mundo , según datos de la Organización Mundial de la Salud. Muchas personas padecen esta afección durante años sin saberlo debido a la ausencia de síntomas tempranos y el diagnóstico tardío aumenta los riesgos de sufrir complicaciones graves en la salud cardiovascular y renal.

En este sentido, un grupo de ingenieros de la Universidad de California en San Diego desarrolló un hallazgo científico innovador. Los investigadores crearon un dispositivo que promete cambiar la forma de regular y monitorear la glucemia. Este avance busca reemplazar las punciones molestas y los sensores tradicionales colocados en el brazo.

¿Cuál es el avance y cómo funciona el dispositivo?

El nuevo invento consiste en un anillo inteligente capaz de monitorear los niveles de azúcar a través del sudor . El aparato absorbe el fluido corporal de forma pasiva mediante un hidrogel especial integrado en su estructura. Una conjunto de sensores analiza la muestra y envía los datos directamente al teléfono celular del paciente.

El anillo no requiere que la persona realice actividad física para recolectar la muestra de sudor. La batería flexible del dispositivo ofrece una autonomía de uso continuo de hasta doce horas seguidas. La tecnología permite medir glucosa y otros biomarcadores químicos como cetonas, lactato y vitamina C .

El anillo para controlar la glucemia.

¿Cómo descubrieron el anillo inteligente y qué pruebas realizaron?

El equipo liderado por el investigador Joseph Wang desarrolló el prototipo en los laboratorios universitarios. Los científicos buscaron superar las limitaciones de los relojes comerciales que solo miden el pulso o la temperatura. La investigación fue publicada en la revista especializada Nature Communications tras obtener resultados positivos.

Los expertos realizaron los primeros ensayos en personas sanas y en pacientes con diabetes tipo 1. Las pruebas demostraron que el dispositivo mide la glucosa con una precisión similar a los métodos tradicionales. El sistema registró las variaciones metabólicas en tiempo real sin causar dolor ni molestias a los usuarios.

La investigadora Tamoghna Saha destacó que el anillo aporta datos moleculares claves para la salud diaria. Los ingenieros planean mejorar la impermeabilidad del aparato para garantizar un uso seguro durante todo el día.

La producción requerirá nuevas fases de ensayo antes de su llegada al mercado global.

Los beneficios del nuevo descubrimiento para la diabetes

El monitoreo constante elimina la necesidad de pinchar los dedos varias veces durante la jornada . Los pacientes con diabetes pueden ajustar las dosis de insulina con mayor rapidez y precisión. El control simultáneo de la glucosa y las cetonas ayuda a prevenir complicaciones graves como la cetoacidosis.

La aplicación móvil asociada permite almacenar el historial de mediciones y compartirlo con los médicos. La lectura continua de biomarcadores facilita la toma de decisiones sobre la alimentación y el ejercicio físico. La comodidad del diseño fomenta un seguimiento más riguroso de la enfermedad en el ámbito cotidiano.