El cuidado de los pies suele quedar relegado, pese a soportar todo el peso de la jornada. Sin embargo, una vieja receta casera gana cada vez más terreno en invierno. Muchas personas deciden hoy lavarse los pies con sal y aceite de oliva para combatir la resequedad extrema. Entender para qué sirve esta mezcla y por qué algunos expertos lo recomiendan es clave para aliviar el cansancio, aunque nunca reemplace la consulta médica.
El secreto de esta combinación radica en las propiedades de sus ingredientes. La sal gruesa disuelta en agua tibia actúa como un agente limpiador: afloja durezas, barre impurezas y deshincha la zona. Como complemento, el aceite de oliva aporta ácidos grasos y antioxidantes. Este oro líquido es un humectante natural que devuelve la elasticidad a las áreas más resecas.
Realizar este ritual en casa es sencillo y resulta ideal antes de dormir. Solo hay que sumergir los pies unos 20 minutos en un recipiente con agua tibia y tres cucharadas de sal. El paso clave es el secado minucioso, especialmente entre los dedos. Finalmente, se debe masajear la planta y los talones con unas gotas de aceite de oliva hasta su total absorción.
Quienes adoptan este hábito notan talones más suaves y menos pesadez tras largas jornadas laborales. Para mantener los pies sanos, alcanza con una o dos sesiones semanales. No obstante, frente a una resequedad severa, el tratamiento puede repetirse hasta tres veces por semana. Una vez que la textura de la piel mejore, se debe volver a una rutina de mantenimiento más espaciada.
Pese a ser un método seguro, los especialistas marcan precauciones claras. Este baño inmersivo está contraindicado si existen heridas abiertas, ampollas o lesiones, ya que la sal podría generar ardor y retrasar la cicatrización. Del mismo modo, los pacientes con diabetes, problemas circulatorios o falta de sensibilidad deben consultar a su médico antes de iniciar estos cuidados caseros.
Para blindar la salud de los pies frente al frío, es fundamental sumar otros hábitos cotidianos. Elegir un calzado con buena ventilación, cambiar las medias a diario y usar cremas específicas son medidas innegociables. Además, los profesionales insisten en dos reglas de oro: no caminar descalzo sobre pisos helados y jamás retirar las durezas con herramientas cortantes en el hogar.