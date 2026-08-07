El cuidado de los pies suele quedar relegado, pese a soportar todo el peso de la jornada. Sin embargo, una vieja receta casera gana cada vez más terreno en invierno. Muchas personas deciden hoy lavarse los pies con sal y aceite de oliva para combatir la resequedad extrema. Entender para qué sirve esta mezcla y por qué algunos expertos lo recomiendan es clave para aliviar el cansancio, aunque nunca reemplace la consulta médica .

El secreto de esta combinación radica en las propiedades de sus ingredientes. La sal gruesa disuelta en agua tibia actúa como un agente limpiador: afloja durezas, barre impurezas y deshincha la zona. Como complemento, el aceite de oliva aporta ácidos grasos y antioxidantes. Este oro líquido es un humectante natural que devuelve la elasticidad a las áreas más resecas.

Realizar este ritual en casa es sencillo y resulta ideal antes de dormir. Solo hay que sumergir los pies unos 20 minutos en un recipiente con agua tibia y tres cucharadas de sal. El paso clave es el secado minucioso, especialmente entre los dedos. Finalmente, se debe masajear la planta y los talones con unas gotas de aceite de oliva hasta su total absorción.

Lavarse los pies con sal y aceite: para que sirve y por qué lo recomiendan Imagen creada con IA

Quienes adoptan este hábito notan talones más suaves y menos pesadez tras largas jornadas laborales. Para mantener los pies sanos, alcanza con una o dos sesiones semanales. No obstante, frente a una resequedad severa, el tratamiento puede repetirse hasta tres veces por semana. Una vez que la textura de la piel mejore, se debe volver a una rutina de mantenimiento más espaciada.

Pese a ser un método seguro, los especialistas marcan precauciones claras. Este baño inmersivo está contraindicado si existen heridas abiertas, ampollas o lesiones, ya que la sal podría generar ardor y retrasar la cicatrización. Del mismo modo, los pacientes con diabetes, problemas circulatorios o falta de sensibilidad deben consultar a su médico antes de iniciar estos cuidados caseros.