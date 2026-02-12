El uso de sahumerios es una de las prácticas más difundidas dentro del Feng Shui, la filosofía de origen chino que busca armonizar la energía entre las personas y los espacios, y la utilización de estos inciensos no se limita al aroma que aporta, sino que también ayuda a renovar el clima del hogar. Según el Feng Shui, el humo actúa como un vehículo que limpia energías con una carga negativa o tensiones y favorece la circulación del “Chi”, la energía vital. Sin embargo, no todos los ambientes cumplen la misma función al momento de usar un sahumerio, de modo tal que elegir el lugar adecuado es clave. Para los especialistas del Feng Shui, el living es considerado como el corazón de la casa y el ambiente en el que se comparte a menudo con familiares, amigos o seres queridos y contribuir a la armonía del espacio con un sahumerio es una práctica muy común. En este sentido, y al ser un espacio de alta circulación energética, el living es propenso a ser un lugar en el que se acumulen tensiones, emociones ajenas y cargas del día a día, por lo que se recomienda usar un incienso para armonizar el hogar. Para poder aprovechar todas las propiedades energéticas que tiene un sahumerio, el Feng Shui recomienda, una vez encendido, esparcir el humo suavemente por las esquinas, debajo de muebles grandes y cerca de los accesos. Además, los sahumerios de sándalo, palo santo o copal son los más elegidos, ya que se asocian con la purificación y la calma emocional. Además del living, el Feng Shui establece que hay otros ambientes donde los sahumerios pueden utilizarse de manera puntual, según cuál sea el objetivo de equilibrio energético que se busque: