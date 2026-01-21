Es tendencia | Para qué sirve guardar hojas de laurel en la billetera y por qué el Feng Shui lo recomienda. (Fuente: Archivo)

Guardar hojas de laurel en la billetera se convirtió en un ritual cada vez más popular. Lejos de ser una superstición aislada, la práctica tiene raíces antiguas y se vincula con creencias asociadas a la prosperidad, la protección y la atracción de energías positivas en la vida cotidiana.

En el Feng Shui, una disciplina oriental que busca armonizar los espacios y los objetos, el laurel aparece como un símbolo poderoso. Asociado históricamente al triunfo y la abundancia, se lo utiliza para “activar” la energía del dinero cuando se coloca en un elemento de uso diario como la billetera.

Para qué sirve guardar hojas de laurel en la billetera

Según esta creencia, llevar una hoja de laurel en la billetera ayuda a atraer prosperidad económica y a reforzar la estabilidad financiera. En esta línea, la billetera representa el flujo de dinero personal, y el laurel funciona como un imán simbólico de abundancia, éxito y oportunidades.

Además, se le atribuye un efecto de protección energética. Muchas personas sostienen que el laurel ayuda a “bloquear” pérdidas innecesarias, gastos impulsivos o rachas de mala suerte vinculadas al dinero. Por eso, no solo se lo asocia con ganar más, sino también con administrar mejor lo que ya se tiene.

Por qué el Feng Shui lo recomienda y cómo usarlo

En el Feng Shui, el laurel simboliza crecimiento, victoria y reconocimiento. Para potenciar su efecto, se recomienda usar una hoja seca y entera, colocada en un compartimento interno de la billetera, preferentemente cerca del dinero en efectivo.

Algunas variantes del ritual sugieren escribir una intención en la hoja, como un deseo de estabilidad económica, o cambiarla una vez al mes, especialmente al inicio de un nuevo ciclo. También se aconseja mantener la billetera ordenada y en buen estado, ya que el desorden, según esta filosofía, bloquea la circulación de energía positiva.