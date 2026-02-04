En los últimos años, cada vez más personas buscan formas simples de mejorar la energía del hogar. Dentro de esa búsqueda, la cocina ocupa un lugar clave. No solo es un espacio funcional: también concentra el movimiento principal de la casa, la preparación de alimentos y parte de la convivencia diaria. El Feng Shui, la filosofía china que analiza cómo circula la energía en los ambientes, sostiene que los colores influyen de manera directa en el clima emocional del hogar. En esta tradición, cada color se vincula con un elemento de la naturaleza. El verde pertenece al elemento madera, asociado con vitalidad, crecimiento y estabilidad. En una cocina, un ambiente dominado por el elemento fuego debido al calor, la estufa y la preparación de alimentos, la madera actúa como regulador natural. Esto significa que el verde: Para el Feng Shui, cuando el fuego está en equilibrio, la cocina favorece la salud física y emocional de quienes viven en la casa. Más allá del significado energético, el verde tiene efectos concretos en la percepción del espacio: Decoradores y especialistas en bienestar coinciden en que los colores vinculados a la naturaleza ayudan a crear ambientes más amigables, un factor cada vez más valorado en casas y departamentos urbanos. El Feng Shui no propone cambios drásticos. La idea es incorporar el color en equilibrio, sin llenar la cocina de estímulos visuales. Algunas opciones recomendadas: Tonos suaves como verde agua, oliva claro o verde grisáceo son los más elegidos porque no cansan la vista. Se puede aplicar el color en una sola zona, como alacenas superiores o una isla central. Plantas, frascos, paños, vajilla, bandejas o recipientes pueden sumar verde sin hacer una reforma. La combinación de verde con madera refuerza la energía de la naturaleza y mejora la armonía del ambiente. Baldosas, una pared de acento o estantes en ese tono agregan color sin intervenir toda la cocina. El Feng Shui considera la cocina como un punto de transformación: allí los alimentos cambian su forma y luego nutren al cuerpo. Por eso, un ambiente caótico o agresivo puede influir en el bienestar emocional del hogar. El verde contribuye a: No es una fórmula mágica. Es una herramienta dentro de un diseño integral que busca armonía en un lugar donde la familia pasa buena parte del tiempo. El uso del verde no reemplaza otros factores claves para un buen ambiente: limpieza, ventilación, iluminación adecuada y un espacio ordenado. Pero sí puede sumar un componente emocional y simbólico que mejore la energía general de la cocina. En un mundo acelerado, este color se destaca por su capacidad para bajar el ritmo, suavizar tensiones y ofrecer un ambiente más amable para cocinar, compartir y vivir.