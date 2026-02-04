El Año Nuevo Chino 2026 se acerca y, como marca la tradición, miles de hogares comienzan a preparar el espacio para recibir el nuevo ciclo. El año estará guiado por el Caballo de Fuego, un símbolo que impulsa avance, movimiento y decisiones rápidas. Por eso, especialistas en Feng Shui recomiendan llegar a esa fecha con el ambiente libre de cargas viejas. Entre los métodos más elegidos aparece un ritual sencillo: usar vinagre blanco para purificar zonas específicas de la casa. Aunque parece una práctica doméstica más, dentro del Feng Shui tiene un sentido simbólico fuerte. En esta filosofía oriental, el vinagre representa un agente que limpia y renueva. Su acidez simboliza la capacidad de romper energía estancada, cortar tensiones y despejar ambientes donde circula poco chi, la fuerza vital. Consultores en energía afirman que la prosperidad a veces no fluye porque el espacio carga emociones pesadas, discusiones, estrés o envidia. Por eso sugieren una limpieza consciente días antes del inicio del nuevo año lunar. La clave no está solo en el líquido, sino en la intención clara de soltar lo viejo para dar lugar a lo nuevo. El método es simple: colocar tres gotas de vinagre blanco en puntos donde, según el Feng Shui, se junta la mayor densidad energética. Estos son los sectores más importantes: Es la zona que funciona como puerta de ingreso del chi. Si está cargada o sucia, la energía positiva no entra con fluidez. Una limpieza breve ayuda a abrir el paso para oportunidades, armonía y dinero. Este punto retiene emociones viejas, miedos y tensión económica. Una limpieza profunda libera el peso acumulado y mejora el descanso. Para el Feng Shui, dormir sobre energía densa bloquea decisiones y genera cansancio emocional. El baño simboliza fuga de energía. Por eso se sugiere proteger esa zona con unas gotas de vinagre para evitar que la prosperidad “se escape”. Esto se complementa con hábitos básicos: mantener la tapa del inodoro cerrada y revisar desagües. Algunos consultores amplían el ritual y recomiendan prestar atención a otras áreas clave: Es el centro emocional y económico del hogar. Limpiar con una mezcla de agua y vinagre la hornalla, el fregadero y la superficie de la heladera ayuda a activar salud, abundancia y bienestar diario. Se lo conoce como el “vampiro energético” porque drena chi de forma constante. Mantener orden, ventilar y desinfectar con vinagre favorece la estabilidad del ambiente. Refrescar la puerta con vinagre blanco permite un flujo más parejo de energía y marca la intención de iniciar un ciclo nuevo sin cargas.